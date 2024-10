Con Norton hai VPN e antivirus di livello premium a 2,5€ al mese

Se stai pensando di proteggere i tuoi file e dati personali con una soluzione che unisca VPN e antivirus, ti segnaliamo l'offerta in corso sul sito Norton per la piattaforma Norton VPN, che integra il pluripremiato antivirus dell'azienda statunitense insieme a un servizio VPN veloce e affidabile. La promozione più allettante riguarda il piano Norton Ultra VPN, in sconto del 68% per un anno, con un prezzo pari a 2,5 euro al mese (29,99 euro in 12 mesi).

Il piano Ultra di Norton VPN assicura una protezione fino a 5 dispositivi in totale e una prova di 30 giorni, grazie alla garanzia Soddisfatti o rimborsati di un mese. Se in questi 30 giorni si valuta in maniera negativa la soluzione proposta da Norton, si è liberi di chiedere il rimborso completo.

Un anno di Norton Ultra VPN in offerta a 2,5 euro al mese

Norton Ultra VPN aiuta ad aumentare la protezione online, in modo da tenere al sicuro file e dati personali quando si naviga in Internet. E lo fa in primis con una VPN veloce e sicura, che impedisce alle società di terze parti di tracciare gli utenti e, allo stesso tempo, permette di accedere ai propri contenuti preferiti ovunque ci si trovi.

Privacy e sicurezza informatica vanno a braccetto, e questo Norton lo sa bene dall'alto della sua esperienza nel settore. Ecco perché non stupisce la presenza di una protezione in tempo reale da virus, truffe, ransomware e tentativi di phishing. Il tutto senza andare a incidere sulle prestazioni del dispositivo in uso.

Tra gli altri servizi inclusi nella nuova piattaforma Noron si annoverano il monitoraggio del Dark Web, con avvisi tempestivi qualora vengano rilevate violazioni di password, un gestore di password affidabile con tanto di vault digitale crittografato, e la funzionalità Protezione Minori, strumento utile per i genitori che si preoccupano di come i loro figli si relazionino con la rete.

Il piano di un anno di Norton Ultra VPN è in offerta a 2,5 euro al mese per un anno, per effetto del maxi sconto del 68%. Inoltre, la promo attuale prevede una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.