Con NordVPN puoi sbloccare siti web e servizi in tutto il mondo

NordVPN è la soluzione e lo strumento che ti serve specie se viaggi molto e vuoi accedere ai servizi, ai siti web e alle app che utilizzi regolarmente in Italia. Può capitare infatti di viaggiare in un paese in cui l'accesso ad una determinata piattaforma è limitata per varie ragioni, ad esempio nel caso delle app di streaming sono attuati dei blocchi territoriali per questioni di copyright.

Con NordVPN superi tutto questo: prima di spiegarti in che modo, ti ricordiamo che puoi averlo con un ottimo sconto di inizio 2025 e la garanzia di rimborso a 30 giorni.

NordVPN: sblocca i siti web che vuoi

Ricordiamo prima di tutto che la funzione principale di NordVPN è quella di darti la possibilità di navigare online in maniera totalmente sicura, protetta e privata: allontani i ficcanaso di qualsiasi tipo dal tuo traffico online e vieni protetto da una crittografia avanzata. Inoltre, con lo stesso abbonamento puoi proteggere fino a 10 dispositivi contemporaneamente, garantendoti dunque una privacy universale.

Detto questo, andiamo al succo dell'articolo: alcuni siti web possono essere bloccati per svariate ragioni, sia per semplici questioni volte ad evitare le distrazioni di studenti e dipendenti (come succede nel caso di scuole, università e aziende), sia per questioni più serie come restrizioni da parte degli enti governativi, magari se ti trovi in paesi in cui la libertà d'espressione è più limitata.

Usare NordVPN è quello che ti serve per superare questi ostacoli: parliamo di una VPN che si concentra prima di tutto sul dare priorità alla tua privacy e alla tua sicurezza e che soprattutto dispone di una vasta rete di server globale. Con oltre 7100 server su 118 paesi ti basta collegarti a quello dello stato che ti interessa per far sì di vedere siti web, app e piattaforme streaming come se ti trovassi effettivamente lì.

Questo sistema funziona ovviamente su qualsiasi dispositivo, che si tratti di PC, smartphone e tablet, basta che sia attivo e connesso ad un server VPN. Scoprilo quindi con il 72% di sconto e la garanzia di rimborso a 30 giorni.

