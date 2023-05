Con NordLocker scatti fotografie crittografate: ecco la nuova funzione

Come proteggere i propri dati e mantenerli al sicuro da occhi indiscreti? Un'ottima opzione è rappresentata da NordLocker, strumento di crittografia di nuova generazione a conoscenza zero creato dagli stessi esperti di sicurezza informatica che hanno dato vita al celebre NordVPN. Con NordLocker, i tuoi file sono chiusi in una cassaforte blindata, protetti da elevati standard di crittografia: Argon2, AES256, ECC (con XChaCha20, EdDSA e Poly1305), tanto per citarne alcuni.

Recentemente NordLocker - che, ti segnaliamo, si trova in offerta lampo con uno sconto fino al 53% - ha introdotto una innovativa funzionalità: parliamo di Instant Photo Encryption, che ti permette di scattare fotografie utilizzando l'app NordLocker e crittografarle al momento. La nuova funzione è disponibile soltanto per utenti Android. Ma andiamo a vedere meglio di che si tratta.

Come funziona Instant Photo Encryption di NordLocker

Attraverso la nuova funzionalità Instant Photo Encryption, potrai utilizzare l'applicazione per smartphone Android NordLocker per scattare le tue fotografie. Il vantaggio principale riguarda proprio la sicurezza: ogni tuo scatto verrà infatti immediatamente archiviato nel tuo locker cloud crittografato. Ciò significa che tutto ciò che compare nelle fotografie - dalle persone, ai contratti e fatture, fino alla tua vita privata - sarà sempre al sicuro e tu soltanto potrai vederle.

È un'opzione molto utile, ad esempio, per minimizzare i rischi legati alla privacy: se il nostro telefono venisse rubato oppure in qualche modo un malintenzionato riuscisse ad accedervi, non potrà attingere dalla vostra galleria poiché le fotografie si trovano già sul cloud crittografato e inaccessibile di NordLocker. Naturalmente si otterrà il medesimo risultato caricando manualmente i propri dati sul cloud. La funzione, semplicemente, elimina un passaggio intermedio, velocizzando di fatto tutto il processo e creando un backup diretto dei propri scatti.

La nuova funzione Instant Photo Encryption di NordLocker, come per tutto il resto dell'arsenale funzionale della piattaforma, beneficia di alti standard di sicurezza e crittografia: vale a dire AES 256 e xChaCha20-Poly1305. Se hai uno smartphone Android puoi mettere subito alla prova i vantaggi di questa novità: apri l'applicazione NordLocker, punta il tuo soggetto e fai tap. Ora la tua fotografia è archiviata direttamente nel tuo spazio cloud sicuro. Semplice e veloce.

Non hai ancora un account NordLocker? Approfitta della promozione in corso, che ti permetterà di risparmiare fino al 53% di sconto sui piani da 500 GB e da 2 TB. Entrambi i piani includono spazio cloud storage, crittografia end-to-end, condivisione file in sicurezza e supporto prioritario 24/7.

