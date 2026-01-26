Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Con NeN blocchi il prezzo della luce fino al 2036: scopri l'offerta a tariffa fissa

Sicurezza totale con NeN: puoi attivare una tariffa fissa per luce per 10 anni. Ecco come funziona.
Con NeN blocchi il prezzo della luce fino al 2036: scopri l'offerta a tariffa fissa
Sicurezza totale con NeN: puoi attivare una tariffa fissa per luce per 10 anni. Ecco come funziona.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 26 gen 2026
NeN Energia rivoluziona il concetto di tariffa fissa bloccando il prezzo della luce per i prossimi 10 anni. Proprio così, attivando questa speciale offerta di cui ti parleremo tra poco potrai pagare la stessa cifra per la materia prima fino al 2036, avendo un'assicurazione non da poco contro inflazione ed eventuali crisi geopolitiche. Inoltre, la clausola senza vincoli ti offre la totale libertà dandoti la possibilità di scegliere di cambiare idea senza pagare finali.

nen luce e gas

In dieci anni possono cambiare tante cose, ma la certezza è che il prezzo della materia prima luce che andrai a pagare resterà autentico, protetto da qualsiasi oscillazione del mercato. A cambiare sarà soltanto la tua rata annuale basata sui tuoi consumi reali e su eventuali aggiornamenti ARERA.

NeN permette tutto questo approvvigionandosi direttamente dalle centrali eoliche e idroelettriche del gruppo A2A garantendoti energia pulita e rinnovabile 100%.

La tariffa è monoraria, quindi pagherai sempre lo stesso prezzo a qualsiasi ora del giorno o della notte e il funzionamento è altrettanto semplice: NeN legge la tua bolletta, calcola quanto spenderesti in un anno e divide quella cifra in 12 rate fisse mensili, già comprensive di tutto. Alla fine dell’anno la rata viene aggiornata in base ai consumi reali. Il prezzo della materia prima, come detto, non cambierà per dieci anni.

Il prezzo è di 0,106 euro al kWh, con una quota fissa di 9,50 euro al mese, bloccati per un decennio. L'offerta è attivabile per lo switch di forniture domestiche fino a 6.000kWh annui senza costi nascosti, senza vincoli e soprattutto senza sorprese.

