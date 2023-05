Con MyPOS accettate i pagamenti ovunque senza canone mensile

MyPOS è il POS mobile per i liberi professionisti, che consente di ricevere pagamenti ovunque, anche fuori dalla sede di lavoro. Si collega alla rete 4G tramite SIM, oppure al Wi-Fi, e garantisce l'accredito immediato dei fondi anche nel fine settimana. In più è anche possibile avere un conto aziendale multivaluta gratuito, abbinato a una carta business Visa, insieme ad altri servizi extra.

Ecco perché considerare la scelta di MyPOS

MyPOS vi mette a disposizione 6 modelli di POS tra cui scegliere. Decidete se optare per la totale mobilità, o avere un dispositivo da poggiare in una postazione fissa! Sono disponibili versioni con dock, stampante per la ricevuta, registratore di cassa e anche Android! Accettano tutti i tipi di pagamento, come contactless, banda magnetica o chip e sono completamente autonomi. Non hanno infatti bisogno di essere collegati ad altri dispositivi per funzionare, garantendo il massimo delle prestazioni. Con un design pratico e minimale, soddisfano con estrema facilità tutte le esigenze della vostra attività.

Il servizio non ha nessun tipo di canone mensile, pagherete soltanto le commissioni che verranno sottratte dalle cifre accreditate. In compenso, MyPOS offre un conto corrente esercente con IBAN totalmente gratuito, con accesso immediato ai fondi e carta VISA business. A essere gratuita è anche la connessione, in tutta europa. Il POS comprende anche un'applicazione per smartphone e il supporto è raggiungibile tramite telefono, chat o posta elettronica.

MyPOS rende disponibili dei pacchetti con cui poter acquistare sia il POS che gli accessori aggiuntivi, come i rotoli per le ricevute e la dock per la ricarica.

Iscriversi al servizio è veramente semplice. Basterà acquistare un POS, scegliendo tra i modelli disponibili, quindi compilare il modulo di richiesta online in meno di 5 minuti per aprire un conto MyPOS. Gli agenti vi assisteranno nella fase di avviamento del dispositivo.

Una volta completata l'operazione, sarete da subito in grado di ricevere pagamenti con accredito immediato.

