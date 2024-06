Con l’offerta super di ExpressVPN non avrai più problemi con WiFi pubblici

Offerta super in arrivo! Se ti sei stancato di usare le reti WiFi pubbliche temendo di essere spiato, è giunto il momento di cambiare strategia.

Anche se molti ISP offrono piani dati molto convenienti, può capitare di doversi connettere a una di queste reti per risparmiare dati o per comodità. Purtroppo, sono ben lungi dall’essere sicure come quelle domestiche.

La soluzione? Usare una VPN affidabile. Tra le migliori opzioni sul mercato c’è ExpressVPN, che promette di proteggere la tua connessione online come nessun'altra. Adesso è disponibile con lo sconto del 49% per il piano annuale, più tre mesi gratuiti. Al contrario dei piani mensili, che rimangono al prezzo di 12,41€ al mese, la promo permette di risparmiare notevolmente, portando il costo mensile a soli 6,39€. Ma vediamo perché dovresti prenderla in considerazione.

Offerta super: perché scegliere ExpressVPN

Innanzitutto, ExpressVPN non solo ti protegge sulle reti WiFi pubbliche, ma offre molti altri vantaggi che migliorano la tua esperienza di navigazione. Uno di questi è la possibilità di accedere a contenuti bloccati geograficamente. Streaming e siti web spesso limitano la loro disponibilità in determinati Paesi. Con ExpressVPN, potrai "spostare" virtualmente il tuo indirizzo IP e guardare tutto ciò che vuoi dall’Italia o da un altro Paese.

Oltre a sbloccare contenuti, ExpressVPN protegge la tua privacy online celando l’indirizzo IP e criptando il traffico Internet. Questo rende praticamente impossibile a tracker e aziende di monitorare la tua attività.

Inoltre, la tua connessione rimane protetta durante il download e la condivisione di file. Ciò è fondamentale se lavori da remoto o gestisce dati sensibili. Per quanto riguarda la configurazione, è straordinariamente facile anche sui router, grazie al processo automatizzato. L'offerta super di ExpressVPN, con lo sconto del 49% e tre mesi gratuiti, rappresenta una delle opportunità più vantaggiose del settore delle VPN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.