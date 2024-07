Con la cassa Bose impermeabile avrai una colonna sonora per la tua estate (-30%)

Bose è un'azienda che realizza dei prodotti di qualità premium per ogni fascia di prezzo e oggi, in occasione del Prime Day 2024, la sua cassa impermeabile viene scontata del 30% e viene venduta a 109,95€.

Audio al top e qualità strutturale massima: la cassa Bose è un gioiello!

La cassa Bose SoundLink Flex è un diffusore di alta qualità progettato per offrire un suono eccellente ovunque ti trovi. Con un design elegante e numerose tecnologie integrate, questo diffusore esterno produce un suono profondo, chiaro e coinvolgente sia a casa che in movimento.

Una delle caratteristiche principali del SoundLink Flex è la tecnologia proprietaria PositionIQ, che rileva automaticamente la posizione del diffusore Bluetooth portatile per ottimizzare la nitidezza del suono in qualsiasi orientamento o ambiente. Che tu lo posizioni in verticale, in orizzontale o lo appenda, la qualità audio sarà sempre ottimale.

Il diffusore è progettato per le avventure all'aperto ed è impermeabile secondo gli standard IP67. Realizzato e sigillato con materiali impermeabili, il SoundLink Flex galleggia, rendendolo perfetto per le attività in acqua. Inoltre, è resistente a polvere, detriti e urti, con un design che non teme cadute, ruggine o i raggi UV, garantendo una durata eccezionale.

Questa cassa bluetooth portatile Bose è facile da tenere in mano e riporre, grazie al suo design compatto. La batteria ricaricabile agli ioni di litio offre fino a 12 ore di autonomia per ricarica, permettendoti di godere della tua musica preferita per tutto il giorno. Si ricarica tramite cavo USB-C incluso, assicurando una ricarica veloce e conveniente.

Su Amazon, oggi, la cassa bluetooth Bose viene scontata del 30% per un costo totale e finale d'acquisto di 109,95€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.