Con IONOS sito professionale in pochi minuti, dominio gratis e email

Realizzare un sito web non è più un'attività riservata agli esperti. Oggi esistono strumenti intuitivi e potenti che permettono a chiunque, anche senza competenze tecniche, di mettere online un progetto completo e ben strutturato.

Uno di questi è MyWebsite Now Starter di IONOS, una soluzione pensata per chi desidera costruire la propria presenza online partendo da zero, in modo semplice e veloce. Di seguito vediamo quali sono le funzionalità di questo strumento, ma prima vogliamo dirti che adesso il website builder di IONOS è gratis per un anno.

Come fa IONOS a essere così semplice da usare?

Con l'aiuto dell’intelligenza artificiale integrata, è possibile creare un sito partendo da un template personalizzabile e adattandolo ai propri contenuti in pochi passaggi. Non serve saper programmare né conoscere i linguaggi del web: grazie ai tool di IONOS basta seguire le istruzioni, scegliere lo stile più adatto e lasciare che il sistema generi testi, immagini e layout coerenti con la tua identità.

Il pacchetto di IONOS include tutte le funzionalità necessarie per costruire un sito su misura: personalizzazione grafica, contenuti generati dall’intelligenza artificiale, strumenti SEO per migliorare la visibilità e un sistema di gestione snello, adatto anche a chi è alla prima esperienza. L'obiettivo è offrire la massima libertà creativa, con un'interfaccia chiara e flessibile che si adatta al tuo stile e alle tue esigenze.

Il servizio è ideale per freelance, piccoli business, artisti o chiunque voglia iniziare a costruire una presenza digitale solida, senza complicazioni né costi iniziali. A completare l'offerta studiata da IONOS ci sono un dominio gratuito per il primo anno e una casella e-mail professionale da 12 GB, perfetti per presentarsi con serietà fin dal primo contatto.

Attualmente, il piano Plus di MyWebsite Now Starter è disponibile a costo zero per un anno, con un risparmio netto di 216€ rispetto al prezzo pieno di 18 euro al mese. L'attivazione è semplice e immediata, direttamente sul sito ufficiale IONOS.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.