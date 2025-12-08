Con IONOS mettere online un sito è più semplice e gratis

IONOS propone una nuova offerta per chi desidera avviare un progetto online senza costi iniziali. Il pacchetto MyWebsite Now Starter diventa gratis per dodici mesi, per un risparmio pari a 216 euro.

Nel piano sono inclusi un dominio e un indirizzo email dedicato, così il sito è subito pronto per l'uso. Si tratta di una soluzione progettata per aziende, professionisti e privati che vogliono costruire una presenza online curata senza avere competenze tecniche avanzate. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa offre IONOS.

Tutti i vantaggi garantiti da IONOS

MyWebsite Now Starter si basa su un editor semplice da usare, dotato di layout responsive creati da specialisti del web design. L'utente può scegliere un modello tra numerose proposte, modificare testi e foto, aggiungere sezioni tramite drag and drop e adattare l'aspetto del sito alla propria identità visiva.

Il sistema di IONOS include un generatore di testo basato su intelligenza artificiale, utile per produrre contenuti originali in tempi rapidi, e mette a disposizione un catalogo di oltre 17.000 immagini pronte all'uso, oltre a un'ampia selezione di font.

Per quanto riguarda il dominio compreso nell'offerta, è associato a un certificato SSL, così i dati trasmessi attraverso il sito risultano protetti. E chi desidera avviare un piccolo ecommerce può integrare un negozio online completo, con vari metodi di pagamento e opzioni di spedizione configurabili.

Nel pacchetto rientra anche una casella email personalizzata da 12 GB, elemento che aggiunge professionalità alla comunicazione con clienti e collaboratori. Il sito non ospita alcuna forma di pubblicità, così l'esperienza di navigazione resta pulita e focalizzata sui contenuti. IONOS include inoltre un consulente personale che segue l'utente nelle varie fasi del progetto, dal primo setup alla pubblicazione.

Con un anno gratuito di MyWebsite Now Starter, questa promozione è un'occasione concreta per creare un sito moderno e professionale senza investimenti iniziali. Per iniziare basta andare sul sito di IONOS.

