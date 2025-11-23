Con IONOS costruisci il tuo sito da solo: facile, veloce e completo e gratuito

Non serve essere un programmatore per costruire un sito web bello da vedere e facile da usare. Con IONOS Website Builder, puoi realizzare il tuo progetto online in autonomia, in pochi minuti, con strumenti guidati e con un supporto professionale sempre a disposizione. Che tu abbia un’attività locale, un progetto personale o voglia vendere online, questo builder ti permette di partire subito e con il piede giusto.

Costruire un sito senza complicazioni

Molti rinunciano a creare un sito perché temono la parte tecnica. Con IONOS, questo problema non esiste. Il Website Builder offre un ambiente intuitivo, pensato per chi vuole creare da solo un sito moderno, senza scrivere una riga di codice.

Editor drag-and-drop facile da usare

Modelli professionali per ogni settore

Layout ottimizzati per smartphone e tablet

AI integrata per testi e design

Ti basta indicare la tua attività: il sistema propone strutture, colori, immagini e contenuti, pronti da personalizzare secondo lo stile del tuo brand. Con il Website Builder di IONOS non devi acquistare strumenti separati. Trovi già integrati:

Dominio gratuito per il primo anno , perfetto per brand e professionisti.

Email professionale , per comunicare in modo serio e credibile.

Certificato SSL , essenziale per sicurezza e SEO.

Strumenti SEO con assistente AI, per farti trovare su Google.

In pratica, non devi cercare altrove: hai tutto in un unico piano, con una gestione centralizzata e zero stress. Uno dei punti più interessanti del Website Builder IONOS è il prezzo: invece di investire subito in un sito sviluppato da terzi, puoi iniziare con un costo minimo e avere comunque un risultato professionale. Paghi solo per ciò che usi, senza pacchetti inutili, e puoi potenziare lo spazio o le funzionalità solo quando il tuo progetto cresce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.