Con Internxt risparmi il 78% sui piani cloud a vita

Le soluzioni cloud a vita di Internxt consentono di avere uno spazio di archiviazione sicuro e conveniente per tutti i tuoi dati. Si tratta di un provider europeo di cloud storage, che in questo momento sta offrendo piani scontati su tutti i suoi piani. Nello specifico, ora i ribassamenti dei prezzi sono fino al 78%! Potrai acquistare il piano da 10 TB a soli 749€ anzichè 2900€. Tanta roba, non è vero?

Cosa offre il cloud a vita di Internxt

Ma perchè acquistare un piano cloud a vita? Perchè nel lungo periodo risparmierai un sacco. Pagherai solo una volta, senza sostenere costi ricorrenti nel tempo. Inoltre, saprai sempre di avere a disposizione lo spazio di cui necessiti, senza alcuna preoccupazione di rinnovi o aumenti del prezzo dopo il primo anno (cosa che avviene nella maggior parte dei casi).

Poi Internxt si distingue per tante qualità. In primis, la privacy che offre: i file caricati sono criptati e frammentati, distribuiti tra diversi nodi, con un alto livello di sicurezza. Si può parlare di decentralizzazione: così viene ridotto il rischio che un singolo server possa essere compromesso o che i dati diventino a disposizione di terzi.

E poi ci sono i 10 TB, ovvio: uno spazio veramente elevato per archiviare tutti i tuoi file. Foto, video, documenti ecc. saranno al sicuro. Il tutto, lo ribadiamo, al prezzo scontatissimo di 749€ anzichè 2900€. E con la garanzia di rimborso a 30 giorni, utile per provare il servizio senza alcun rischio e testare personalmente se si tratta della soluzione ideale per le proprie esigenze.

L'offerta di cloud a vita non durerà per sempre: è bene non tergiversare e approffitare adesso per sottoscriverla. Vai sul sito di Internxt: oltre alla promo che abbiamo analizzato ce ne sono altre. Troverai sicuramente quella che fa al caso tuo.

