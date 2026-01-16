Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Con Internxt cloud tuteli la tua privacy digitale: provalo in sconto
Se Internxt è uno dei cloud storage più scelti non è un caso. Il suo ecosistema di privacy digitale è eccezionale, così come la sua promo.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 16 gen 2026
Negli ultimi tempi è cresciuta l'attenzione verso un utilizzo di Internet più rispettoso della privacy, più sicuro e più trasparente.

Da questo punto di vista Internxt, realtà europea del cloud storage con sede a Valencia, propone un ecosistema digitale incentrato sulla tutela dei dati personali, sulla crittografia avanzata e su un approccio open source completamente verificabile.

Il servizio è interessante anche per la promozione attualmente attiva sui piani a vita, che consente di ottenere sconti fino all'85% rispetto ai prezzi di listino.

L'offerta permette di acquistare il piano Essential da 1 TB a 285 euro invece di 1.900 euro, il piano Premium da 3 TB a 435 euro al posto di 2.900 euro e la versione Ultimate da 5 TB a 585 euro anziché 3.900 euro. Andiamo a scoprire nel dettaglio le caratteristiche di Internxt.

Tutte le caratteristiche principali di Internxt

Internxt mette la privacy al centro della propria proposta grazie all'adozione dell'architettura a conoscenza zero: solo il proprietario dei dati può accedere ai file archiviati, mentre chiunque altro, inclusa l'azienda stessa, ne resta escluso. I contenuti vengono protetti sia durante il trasferimento sia quando sono conservati nei server, rendendo estremamente difficile qualsiasi tentativo di accesso non autorizzato.

Un altro elemento distintivo è l'uso della crittografia post-quantistica combinata con quella end-to-end, una caratteristica che rende Internxt un caso unico nel panorama del cloud storage. Questo sistema garantisce che i dati rimangano leggibili esclusivamente dagli utenti autorizzati.

A rafforzare ulteriormente la trasparenza c'è la scelta di rendere pubblico il codice sorgente: Internxt ha infatti pubblicato il proprio software su GitHub, permettendo a chiunque di analizzarlo, verificarlo e controllarne il funzionamento.

A questo aggiunge funzionalità extra come antivirus, VPN illimitata e condivisione file tramite password. Per averlo basta andare sul sito ufficiale.

