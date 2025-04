Con Internxt archivi i tuoi file in sicurezza: provalo in sconto dell'82%

In occasione della Giornata della Gestione dell'Identità, Internxt ha lanciato un'offerta semplicemente incredibile. Il suo ecosistema cloud, uno dei più completi in circolazione con servizi Drive, VPN, Antivirus e molto altro è messo in sconto dell'82%.

I prezzi partono da 1,80€ al mese e arrivano fino a 522€ per il piano a vita più completo che ci sia. Quindi, sono in promo sia i piani annuali che quelli per sempre con pagamento una tantum. Per approfittarne basta andare sul sito di Internxt.

Tutti i piani di Internxt e i suoi punti di forza

Come mai Internxt è così apprezzato dagli utenti? Innanzitutto per il suo ecosistema totale, ma non solo. Questo tool mette a disposizione un comparto sicurezza impenetrabile, dotato di crittografia post-quantistica, protocollo a conoscenza zero, codice open-source e verifica indipendente svolta da Securitum, società di penetration testing leader nel Vecchio Continente.

Detto questo, andiamo a scoprire nel dettaglio i prezzi scontati dei piani annuali e a vita di Internxt in occasione dell'ultima iniziative di offerte.

Piani annuali di Internxt

Essential 1 TB di spazio cloud crittografato: 1,80€ euro al mese invece di 9,99 euro (82% di sconto, risparmio complessivo di 98 euro in un anno);

di spazio cloud crittografato: 1,80€ euro al mese invece di 9,99 euro (82% di sconto, risparmio complessivo di 98 euro in un anno); Premium 3 TB di spazio cloud crittografato: 3,60 euro al mese invece di 19,99 euro (82% di sconto, risparmio complessivo di 197 euro in un anno);

di spazio cloud crittografato: 3,60 euro al mese invece di 19,99 euro (82% di sconto, risparmio complessivo di 197 euro in un anno); Ultimate 5 TB di spazio cloud crittografato: 5,40 euro al mese invece di 29,99 euro (82% di sconto, risparmio complessivo di 295 euro in un anno).

Piani a vita di Internxt

Essential 1 TB di spazio cloud crittografato: 162 euro invece di 900 euro (82% di sconto, pagamento unico, risparmio pari a 738 euro);

di spazio cloud crittografato: 162 euro invece di 900 euro (82% di sconto, pagamento unico, risparmio pari a 738 euro); Premium 3 TB di spazio cloud crittografato: 340 euro invece di 1.900 euro (82% di sconto, pagamento unico, risparmio pari a 1.558 euro);

di spazio cloud crittografato: 340 euro invece di 1.900 euro (82% di sconto, pagamento unico, risparmio pari a 1.558 euro); Ultimate 5 TB di spazio cloud crittografato: 522 euro invece di 2.900 euro (82% di sconto, pagamento unico, risparmio pari a 2.378 euro).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.