Con Iliad Box hai la fibra fino a 5 Gbit/s a 21,99€ al mese

Se stai cercando una connessione internet ultraveloce e conveniente, l'offerta di Iliad potrebbe essere la soluzione perfetta per te. La fibra ottica Iliad Box sta diventando sempre più il punto di riferimento per chi desidera prestazioni elevate, ma spesso i costi e la copertura limitata ne riducono l'accessibilità.

Con Iliad, invece, puoi avere internet fino a 5 Gbit/s in download a un prezzo fisso e bloccato di 21,99€ al mese invece di 25,99€ al mese, senza brutte sorprese. Per approfittare dell'offerta basta andare sul sito di Iliad.

Connessione super veloce per tutta la casa: scopri Iliad Box

La proposta di Iliad si distingue per la qualità della sua tecnologia FTTH EPON, che permette di navigare a velocità straordinarie: fino a 5 Gbit/s in download e 700 Mbit/s in upload. Se la tua zona non è coperta da questa tecnologia, puoi comunque beneficiare della FTTH GPON, che offre velocità fino a 2,5 Gbit/s in download e 500 Mbit/s in upload.

Con queste prestazioni, tutta la famiglia può utilizzare internet senza limiti: puoi guardare film e serie TV in alta definizione, partecipare a videoconferenze, giocare online o navigare sui social media senza interruzioni o rallentamenti. Ogni dispositivo connesso potrà operare al massimo delle sue capacità, garantendo un'esperienza digitale senza compromessi.

L'offerta Iliad a 21,99€ al mese è riservata ai clienti che hanno già una SIM mobile Iliad attiva, con un risparmio di 4€ al mese rispetto alla tariffa standard di 25,99€. Questo significa un risparmio annuo di 48€, oltre ai numerosi vantaggi inclusi, come le chiamate illimitate anche verso l'estero, il router Iliadbox con Wi-Fi 7 e la tranquillità di una tariffa che non verrà mai rimodulata.

Non perdere questa occasione: verifica subito la disponibilità della fibra Iliad nella tua zona e scopri come una connessione stabile e veloce possa migliorare il tuo lavoro, lo studio e il tempo libero. Attiva ora l'offerta e porta la potenza della fibra ottica direttamente a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.