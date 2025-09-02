Con il bundle di sicurezza di TotalAV hai antivirus, VPN e adblock a 19€

Chi desidera aumentare la sicurezza delle proprie connessioni e navigare in anonimato può approfittare dell'attuale promozione di TotalVPN, che mette a disposizione il piano annuale con sconto dell'80%.

Con appena 19 euro si ottiene un anno intero di utilizzo del servizio VPN, arricchito da due strumenti extra inclusi gratuitamente: Total Adblock, per liberarsi dalle pubblicità invasive, e TotalAV, l'antivirus pensato per difendere i dispositivi dalle minacce digitali più diffuse.

Navigazione sicura e connessioni protette con TotalAV

TotalVPN utilizza protocolli di crittografia avanzata, come OpenVPN e IKEv2, per garantire la massima privacy durante la navigazione. Con un solo clic è possibile mascherare la propria identità online, mantenendo private e non tracciabili le attività sul web. Grazie al kill switch integrato, l'anonimato resta preservato anche in caso di improvvisa interruzione della connessione.

Il servizio può essere utilizzato su computer, smartphone e tablet tramite app dedicate, con la possibilità di collegarsi in sicurezza anche a reti Wi-Fi pubbliche, spesso poco protette. La rete di oltre 35 server in tutto il mondo consente inoltre di superare restrizioni geografiche e accedere a contenuti disponibili soltanto in altri Paesi, garantendo streaming fluido e senza blocchi.

Oltre alla VPN, la promozione include TotalAdblock, che rimuove banner e pop-up fastidiosi, e TotalAV, antivirus in grado di individuare e neutralizzare virus, trojan e malware. In questo modo si ottiene una protezione a 360°, con strumenti complementari che migliorano non solo la sicurezza, ma anche la qualità dell’esperienza online.

Con un unico pagamento di 19 euro per 12 mesi, TotalVPN propone una delle offerte più convenienti del momento per chi vuole una soluzione completa di sicurezza digitale senza costi aggiuntivi. Per approfittare della promo vai sul sito ufficiale del servizio.

