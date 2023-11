Abbiamo scovato una promo Black Friday davvero pazzesca: oggi su Amazon puoi acquistare il notebook ASUS Chromebook e pagarlo solamente 219 euro, un prezzo praticamente ridicolo!

Ma le sorprese non finiscono qui perché nonostante il prezzo mini puoi ulteriormente alleggerirlo usufruendo del servizio Cofidis che ti consente di dilazionare la spesa in piccole e comode rate mensili!

Notebook ASUS Chromebook da 14 pollici: ora su Amazon ad un PREZZO RIDICOLO!

Il portatile Asus Chromebook CX1 racchiude uno straordinario display da 14 pollici nel suo chassis ultraportatile. In combinazione con un display antiriflesso Full HD, il dispositivo massimizza l'area dello schermo, offrendo immagini coinvolgenti per una produttività mirata, consentendoti di fare di più in movimento!

Alimentato dal processore Intel il notebook firmato Asus offre prestazioni eccellenti per esperienze reattive con le tue app preferite. In combinazione con le funzionalità complete di Google Workspace e altre app per la produttività di Google Play, questo Chromebook ha tutto ciò di cui hai bisogno per fare qualsiasi cosa, tutto in un unico posto.

Incarna lo stile puro e la portabilità con uno chassis leggero da 1,47 kg e un aspetto decisamente trendy. Progettato per potenziare gli stili di vita in movimento, è sempre pronto per accompagnarti ovunque ti porti la giornata. ASUS Chromebook CX1 è abilitato con aggiornamenti automatici e protezione antivirus integrata, mantenendo il tuo dispositivo al sicuro, protetto e sempre aggiornato.

Acquistando un nuovo Chromebook e registrandoti su Google One potrai ottenere 100 GB di spazio di archiviazione sul cloud per tutti i tuoi file e le tue foto, senza costi per un anno.

