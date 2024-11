Con Hostinger hai hosting + website builder a meno di 3€/mese

Il Black Friday con Hostinger è particolarmente generoso. Solo per poche ore puoi avere hosting con nome di dominio gratuito e website builder dotato di intelligenza artificiale al prezzo di 2,95€ al mese grazie allo sconto dell'80%. Si tratta di una delle soluzioni migliori per costruire il proprio sito web. Merito delle tante funzionalità messe a disposizione, compresi gli strumenti AI, che vediamo più nel dettaglio nelle prossime righe.

Perchè Hostinger è uno dei migliori website builder in circolazione?

La risposta è semplice: perchè integra una AI davvero efficiente. Con il piano Website Builder Business potrai contare su un'intelligenza artificiale in grado di costruire il tuo sito. E tutto è semplificato grazie all'editor drag and drop, con cui basta selezionare il contenuto desiderato, trascinarlo dove si vuole e posizionarlo al proprio posto. Con l'AI è possibile anche generare immagini e testi e pagine web ottimizzate lato SEO.

Ma non è finita qui, perchè il website builder di Hostinger mette a disposizione molte altre caratteristiche che lo rendono un'ottima scelta. Tra queste, ricordiamo:

Email gratuite ;

; 150 template disponibili ;

; Modifiche da dispositivi mobile ;

; Funzionalità e-commerce (fino a 500 prodotti vendibili e oltre 20 metodi di pagamento).

Tutto questo con supporto 24/7 e garanzia di rimborso entro 30 giorni dalla data di acquisto. Niente male, non è vero? E la cosa eccezionale è il prezzo: solo per il Black Friday 2,95€ al mese per ordini di 38 mesi + 3 mesi extra gratuiti.

Per maggiori informazioni e acquistare il piano vai sul sito di Hostinger.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.