Con Hostinger crei il tuo sito web in un attimo: sconti fino al 75%

Hai deciso di creare il tuo sito web ma non sai da dove cominciare? Affidati al website builder di Hostinger: in pochi minuti, potrai lanciare il tuo sito personale o professionale anche partendo da zero. Con il supporto dell'intelligenza artificiale integrata sarà semplicissimo: testi, immagini, blog e persino il logo saranno generati dall'AI seguendo le tue indicazioni. Tutto questo può essere tuo a soli 2,99 euro al mese grazie allo sconto odierno.

Cosa puoi avere con l'offerta Hostinger

L'offerta al prezzo che ti abbiamo indicato include prima di tutto anche 3 mesi gratis sul tuo abbonamento e avrai subito accesso a una vasta serie di strumenti professionali. Potrai contare su un dominio gratuito, 25 siti web disponibili, 2 email professionali gratis per un anno, 150 template personalizzabili e un editor drag and drop che rende tutto intuitivo anche se non hai mai toccato una riga di codice.

Perfetto anche se vuoi vendere online dato che puoi sfruttare funzionalità e-commerce integrate, 0% di commissioni sui pagamenti e oltre 100 metodi di pagamento supportati. Tutto questo con un supporto clienti sempre a tua disposizione, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in live chat per risolvere ogni dubbio in un attimo. Se cambi idea, avrai comunque 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati.

Hostinger renderà la creazione del tuo sito web personale un gioco da ragazzi. Approfitta subito dell'offerta con il 75% di sconto e 3 mesi gratis per lanciare subito il tuo progetto online.

