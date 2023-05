Con Fineco hai un'intelligenza artificiale che monitora le tue spese

Fineco è una banca all'avanguardia, affidabile e conveniente. Tanto da essersi guadagnata il titolo di migliore banca in Italia tra le World's Best Banks 2022 di Forbes. Con Fineco, hai a disposizione un conto multivaluta e operazioni gratis, inclusi prelievi presso ATM italiani su circuito Bancomat, bonifici SEPA, versamento contanti e assegni, pagamento MAV e RAV, addebiti SDD, pagamento tasse F24, libretti assegni, servizio custodia e trasferimento automatico di titoli e fondi, oltre a canone gratuito per i primi dodici mesi.

Per gestire le tue finanze al meglio, Fineco si avvale di MoneyMap: un'intelligenza artificiale a servizio del tuo risparmio, in grado di analizzare e categorizzare automaticamente tutti i tuoi movimenti. È un servizio garantito gratuitamente a tutti i clienti Fineco.

Cos'è e come funziona MoneyMap

MoneyMap è capace di categorizzare entrate e uscite anche in automatico, aiutandoti a risparmiare con un budget personalizzato. Questa funzionalità è gratuita e integrata nel conto Fineco senza spese aggiuntive: basta attivarla.

Definisci in pochi passi il tuo budget e monitora i tuoi risparmi per capire le tue spese. Al resto ci pensa MoneyMap: raggrupperà i tuoi acquisti in categorie automatiche o personalizzate, segnalandoti quando spendi più del previsto. Ciò ti permetterà di gestire il dettaglio di ogni entrata, la media delle spese e il risparmio ottenuto.

Aprire un conto Fineco è semplicissimo. Ti basta collegarti alla pagina della promozione per ottenere gratuitamente un intero anno di canone gratuito e richiedere l'apertura del tuo nuovo conto. I requisiti sono maggiore età e residenza italiana. Dovrai avere con te un documento di riconoscimento e il tuo smartphone per l'autenticazione.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.