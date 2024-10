Con ExpressVPN aggiri i blocchi del Wi-Fi: approfitta del 48% di sconto

ExpressVPN, uno tra i servizi VPN più affidabili, offre un'opportunità rivolta a tutti i nuovi utenti: abbonamento annuale scontato del 48%, con 3 mesi gratuiti inclusi. Questa offerta limitata è l’ideale per chi desidera navigare in sicurezza, senza rinunciare alla velocità e alla semplicità d’uso. Ma come funziona ExpressVPN e quali sono i vantaggi di questa promozione?

Nessuno potrà mai accedere alla tua attività

Con ExpressVPN, puoi connetterti a internet in modo sicuro ovunque, anche su reti non protette. Grazie alla crittografia avanzata, tutta la tua attività online viene protetta: essenziale specialmente per chi utilizza dispositivi mobili (magari per lavoro) o viaggia frequentemente.

In Italia, gli ISP sono obbligati a conservare i metadati degli utenti per almeno 12 mesi. Questi metadati includono informazioni sensibili come gli indirizzi IP, gli orari di connessione e la tipologia di dispositivo utilizzata. ExpressVPN, di fatto, impedisce a chiunque (ISP compresi) di tracciare la tua attività.

Questo perché il servizio adotta una rigorosa politica no-log, che garantisce che nessuna informazione venga memorizzata sui suoi server, cancellando tutto a ogni riavvio. Inoltre, ExpressVPN permette anche di aggirare blocchi e limitazioni che università e aziende potrebbero applicare a determinati siti web (servizi streaming o di intelligenza artificiale, ad esempio).

ExpressVPN permette di connettersi a server distribuiti in oltre 105 paesi; nuove posizioni sono aggiunte costantemente. Oltre al servizio VPN, nell'abbonamento è incluso un password manager (Express VPN Keys) che consente di memorizzare le password, la funzionalità Threat Manager che blocca tracker potenzialmente pericolosi e un'opzione di parental control.

Per un periodo limitato, ExpressVPN offre uno sconto del 48% sul piano annuale, con tre mesi aggiuntivi gratuiti, portando il costo a soli 6,67 dollari al mese rispetto al prezzo standard di 12,95 dollari. È inoltre disponibile una garanzia di rimborso entro 30 giorni, che ti permette di provare ExpressVPN senza rischi e di ottenere un rimborso completo nel caso non fossi soddisfatto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.