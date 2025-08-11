Con E.ON si può riscattare uno sconto del 10% sulla componente Energia

Il gruppo energetico tedesco E.ON propone uno sconto del 10% sulla componente Energia a tutti gli utenti che attiveranno l'offerta Luce e Gas Insieme. La fornitura in questione consente di bloccare il costo della materia prima luce e gas e per 12 mesi consecutivi, in modo da essere indipendenti rispetto a qualsiasi eventuale oscillazione del mercato.

E.ON Energia è uno dei principali gruppi energetici europei, con più di 47 milioni di clienti. La società tedesca con sede a Essen è impegnata nella transizione energetica in Europa, mettendo al primo posto la sostenibilità e la protezione del clima. Ad oggi in Italia fornisce energia e soluzioni innovative a famiglie e imprese, per un totale di 1 milione di clienti.

Le tariffe dell'offerta luce e gas di E.ON

Grazie allo sconto del 10% sulla componente Energia, il costo della materia prima luce dell'offerta Luce e Gas Insieme di E.ON è pari a 0,0880 euro/kWh, rispetto ai 0,09779 euro/kWh di listino. Per quanto riguarda invece i costi legati ai servizi di commercializzazione, questi ammontano a 11 euro al mese.

Passando al costo della materia prima gas, esso corrisponde a 0,408 euro/Smc, a cui vanno aggiunti i corrispettivi fissi di 9 euro al mese e il corrispettivo variabile di 0,008 euro/Smc. A differenza della componente Energia, non è previsto un ulteriore sconto.

Ci sono poi gli altri costi in bolletta indipendenti dal fornitore E.ON, a partire dalle imposte, le spese relative agli oneri di sistema e di regolazione, più quelle legate al trasporto e alla gestione del contatore.

Il passaggio a E.ON con l'offerta Luce e Gas Insieme permette inoltre di riscattare il 15% dell'importo speso su Amazon.it come bonus in bolletta. Sono escluse dalla promo Amazon sia le spese di trasporto che l'IVA.

L'adesione alla nuova fornitura di E.ON Energia avviene direttamente online, con la proposta attuale valida per un periodo di tempo limitato.

