Con Conto Corrente Arancio hai canone, prelievi e bonifici gratis per 12 mesi

Nuova offerta online di ING. Tutti i nuovi clienti che apriranno Conto Corrente Arancio con Modulo Zero Vincoli beneficeranno di canone, prelievi e bonifici gratis per 12 mesi. Al termine del primo anno, se si mantiene attivo Modulo Zero Vincoli, è possibile beneficiare delle medesime condizioni con uno stipendio/pensione o entrate mensili di almeno 1.000€. Ecco il link all'offerta.

Conto Corrente Arancio è uno dei migliori conti correnti online oggi disponibili sul mercato. In particolare, si rivela la scelta più conveniente se si sceglie di attivare Modulo Zero Vincoli, grazie al quale è possibile abbattere i costi di gestione anche dopo il primo anno in promozione.

Conto Corrente Arancio a zero spese con Modulo Zero Vincoli

Canone gratis per i primi 12 mesi, inclusi i prelievi di contante con carta di debito in Italia e nel Vecchio Continente, così come i bonifici SEPA fino a 50.000€, MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche tramite Servizio Clienti. Incluso nel canone gratuito anche un modulo di assegni ogni 12 mesi. Questi i vantaggi di Modulo Zero Vincoli, proposto insieme a Conto Corrente Arancio.

I titolari del nuovo conto corrente possono inoltre richiedere la Carta di Credito Mastercard Gold. Se si sceglie il piano Pagoflex o, in alternativa, si spendono fino a 500€ di spesa al mese, il canone è azzerato anziché essere di 2€. La carta di credito di ING è compatibile con i pagamenti contactless, nonché con le app mobile Apple Pay e Google Pay.

Associata al conto corrente anche la Carta di Debito Mastercard, con cui è possibile prelevare contanti in Italia e in Europa e fare acquisti in tutta sicurezza. Così come la carta di credito, questa carta di debito supporto le app di pagamento mobile come Apple Pay e Google Pay.

Puoi richiedere l'apertura di Conto Corrente Arancio tramite questa pagina. In fase di attivazione del conto, ricorda di scegliere l'opzione Modulo Zero Vincoli per ottenere i primi 12 mesi a zero.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.