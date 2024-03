Con carta Wirex utilizzi le criptovalute ovunque: richiedila online

Se conosci il mondo delle criptovalute, avrai già sentito parlare della carta Wirex: un'ottima scelta per gestire i tuoi asset digitali. Con Wirex, che puoi richiedere online, effettui transazioni senza interruzioni, guadagni fino all'8% di Cryptoback ogni volta che spendi e mantieni il controllo della sicurezza della tua carta.

Wirex: carta e criptovalute

Come funziona carta Wirex?

Ordina la tua carta gratuitamente online

Cambia il tuo conto preferito in qualsiasi momento

Gestisci tutto dall'applicazione

Guadagna ogni volta che utilizzi la carta

Con Wirex, puoi utilizzare contanti, stablecoin e criptovalute ovunque. Addio scambi complicati e preoccupazioni sulla sicurezza dei tuoi asset, perché puoi contare su funzioni extra come doppia verifica, blocco istantaneo della carta e molto altro. Potrai, inoltre, tenere traccia di tutti i tuoi pagamenti con le notifiche istantanee direttamente dall'applicazione.

Avrai a disposizione la possibilità di scegliere fra carta fisiche o virtuali, con Wirex. Le carte virtuali sono perfette per gli acquisti online sicuri, mentre le carte fisiche sono ideali per le transazioni in negozio e i prelievi di contanti. In più, riceverai fino all'8% di Cryptoback su tutti gli acquisti effettuati con carta Wirex: le ricompense ottenute saranno depositate istantaneamente sul tuo conto Wirex.

I piani tariffari Wirex offrono a chiunque l'opportunità di accedere al servizio, che si suddivide in "Standard", "Premium" ed "Elite". Il primo, a costo zero, ti offre fino al 1% di Cryptoback, fino al 1% di bonus risparmio annuo su saldo WXT e fino al 16% di AER sugli X-Account; il secondo costa 9,99 euro al mese e i bonus sono del 3%, 6% e 16%; infine il terzo, "Elite" ha un costo di 29,99 euro al mese, con bonus dell'8%, del 16% e del 20%.

Richiedi oggi stesso la tua Wirex Card per avere tutti i vantaggi delle criptovalute anche al di fuori del mondo digitale.

