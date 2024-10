Con Aruba hai un hosting WordPress a meno di 15€ all'anno

I piani hosting di Aruba con WordPress preinstallato sono la scelta ideale nel caso stessi ragionando di mettere online un sito web per la prima volta e volessi avvalerti del popolare CMS. Che per chi non è molto pratico non è di facile installazione e gestione tecnica. La soluzione proposta da Aruba ha un punto forte in particolare: il suo rapporto qualità prezzo. Il piano Hosting WordPress gestito costa 14,90€ + IVA per il primo anno, con un rinnovo annuale di 79€ + IVA.

Perchè l'hosting WordPress di Aruba è una delle soluzioni migliori

I vantaggi del piano Hosting WordPress di Aruba sono notevoli. Tra i principali, troviamo gli aggiornamenti automatici che garantiscono sicurezza e prestazioni ottimali, aspetti fondamentali per il successo di qualunque progetto online.

Un altro beneficio significativo è l'ottimizzazione della piattaforma, che assicura tempi di caricamento più rapidi, migliorando l'esperienza utente e favorendo un migliore posizionamento sui motori di ricerca. Inoltre a disposizione c'è anche un assistente AI, che dà un valido aiuto sia per la creazione del sito che per generare contenuti testuali e immagini.

Aruba include anche un sistema di backup automatico giornaliero, insieme alla possibilità di effettuare backup manuali su richiesta. Questo consente agli utenti di ripristinare facilmente una versione precedente del sito con un solo clic, in caso di necessità.

Per il primo anno, il piano Hosting WordPress Gestito Smart di Aruba è in offerta a partire da 14,90 euro, con supporto avanzato incluso nel pacchetto. Insomma, se stai cercando un hosting WordPress con Aruba vai sul sicuro.

Per approfittare della promozione in corso vai su questa pagina del sito di Aruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.