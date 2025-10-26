Computer lento? Non buttare i soldi, per velocizzarlo basta un clic

A tante persone capita prima o poi di ritrovarsi un computer più lento del solito, senza conoscere il motivo del perché ciò accada. Se il dispositivo ha già alcuni anni sulle spalle, la scelta più gettonata è optare direttamente per l'acquisto di un nuovo laptop, senza prendere in considerazione altre soluzioni più logiche e peraltro più convenienti.

Prima però di cambiare computer solo perché lento, bisognerebbe provare un'altra strada, vale a dire quella che conduce al ripristino delle prestazioni del proprio PC. Nella maggior parte dei casi, infatti, il calo delle performance del dispositivo non dipende dall'età anagrafica ma dalla presenza di una quantità abnorme di file e dati non necessari.

Parlavamo prima di soluzioni logiche. In questo caso specifico, la scelta più sensata è affidarsi a uno strumento in grado di ottimizzare le performance di qualsiasi computer ripristinando la sua velocità iniziale tramite un semplice clic. Il tool in questione di chiama CCleaner Premium, che funziona su PC Windows, Mac e device Android.

In questi giorni CCleaner Premium è in offerta a partire da 26,98 euro per un anno grazie al 70% di sconto. Beneficia della medesima promozione anche il piano di due anni, ora disponibile a 53,98 euro. E qualora il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative, è possibile sfruttare la garanzia di rimborso entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Il pacchetto CCleaner Premium include gli strumenti CCleaner Professional Plus, Kamo, il supporto per Mac e dispositivi Android, più il supporto premium. CCleaner Professional Plus è il tool per l'ottimizzazione delle prestazioni del computer, mentre Kamo è uno strumento che aumenta il livello di privacy degli utenti di CCleaner grazie alla connessione privata basata su VPN e il blocco del tracciamento dei dati.

La promozione in corso con sconto del 70% sui due piani è valida per un periodo di tempo limitato.

