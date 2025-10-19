Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Computer lento? Con CCleaner puoi velocizzarlo del 34% e proteggere i tuoi dati (-70%)

Con CCleaner è possibile risolvere i problemi di un computer lento e velocizzarlo fino al 34% andando a migliorare anche la privacy.
Computer lento? Con CCleaner puoi velocizzarlo del 34% e proteggere i tuoi dati (-70%)
Con CCleaner è possibile risolvere i problemi di un computer lento e velocizzarlo fino al 34% andando a migliorare anche la privacy.
Davide Raia
Pubblicato il 19 ott 2025
Link copiato negli appunti

Migliorare le prestazioni di un computer lento è possibile. Per ottenere un deciso salto in avanti in termini di velocità, però, è necessario affidarsi agli strumenti giusti. La soluzione migliore è CCleaner Premium, un bundle che consente l'accesso a vari tool utili per ottimizzare il funzionamento del proprio computer Windows o di un Mac.

Con la promozione in corso, è possibile sfruttare uno sconto del 70% e, quindi, ridurre il costo a 26,98 euro per un anno oppure 53,98 euro per due anni, con la possibilità di utilizzo del software inclusi su 5 dispositivi e con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere all'offerta è sufficiente visitare il sito ufficiale di CCleaner, qui di sotto.

Accedi qui all'offerta

ccleaner-2

Perché scegliere CCleaner Premium

Con CCleaner Premium è possibile accedere a un bundle ricco di funzionalità con la possibilità di utilizzare CCleaner Professional Plus per computer Windows, Mac e dispositivi Android. L'abbonamento include anche Kamo, il sistema anti-tracking per navigare con maggiore privacy e il supporto tecnico premium per la risoluzione dei problemi del PC.

Il servizio opera su più livelli per garantire un miglioramento delle prestazioni di un computer lento andando a:

  • analizzare, correggere e ottimizzare le prestazioni del PC con la possibilità di velocizzare il funzionamento fino al 34%
  • proteggere la privacy dell'utente con un monitoraggio dei dati che vengono condivisi e con la cancellazione dei dati della cronologia in automatico
  • aggiornare tutto il software, gestendo gli update dei driver e delle app, per poter contare su un sistema sempre ottimizzato e privo di bug e software obsoleto che potrebbe rappresentare anche un problema di sicurezza
  • ottimizzare lo spazio cloud a disposizione (su Google Drive e Microsoft OneDrive)

Sfruttando lo sconto del 70%, disponibile per un periodo di tempo limitato, è ora possibile accedere a CCleaner Premium con un prezzo ridotto a 26,98 euro per un anno oppure 53,98 euro per due anni. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Accedi qui all'offerta

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Internet inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Passa a ho. Mobile con le offerte di ottobre 2025: tanti Giga da 5,99 €/mese
Internet

Passa a ho. Mobile con le offerte di ottobre 2025: tanti Giga da 5,99 €/mese
VPN illimitata a meno di 2 euro al mese: questa è la promo da scegliere
Internet

VPN illimitata a meno di 2 euro al mese: questa è la promo da scegliere
Alternative a Spotify? È il momento di provare gratis Amazon Music Unlimited
Internet

Alternative a Spotify? È il momento di provare gratis Amazon Music Unlimited
Luce e gas con NeN: fino a 10 anni a prezzo fisso e 12 mesi di NOW gratis
Internet

Luce e gas con NeN: fino a 10 anni a prezzo fisso e 12 mesi di NOW gratis