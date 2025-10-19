Computer lento? Con CCleaner puoi velocizzarlo del 34% e proteggere i tuoi dati (-70%)

Migliorare le prestazioni di un computer lento è possibile. Per ottenere un deciso salto in avanti in termini di velocità, però, è necessario affidarsi agli strumenti giusti. La soluzione migliore è CCleaner Premium, un bundle che consente l'accesso a vari tool utili per ottimizzare il funzionamento del proprio computer Windows o di un Mac.
Con la promozione in corso, è possibile sfruttare uno sconto del 70% e, quindi, ridurre il costo a 26,98 euro per un anno oppure 53,98 euro per due anni, con la possibilità di utilizzo del software inclusi su 5 dispositivi e con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere all'offerta è sufficiente visitare il sito ufficiale di CCleaner, qui di sotto.
Perché scegliere CCleaner Premium
Con CCleaner Premium è possibile accedere a un bundle ricco di funzionalità con la possibilità di utilizzare CCleaner Professional Plus per computer Windows, Mac e dispositivi Android. L'abbonamento include anche Kamo, il sistema anti-tracking per navigare con maggiore privacy e il supporto tecnico premium per la risoluzione dei problemi del PC.
Il servizio opera su più livelli per garantire un miglioramento delle prestazioni di un computer lento andando a:
- analizzare, correggere e ottimizzare le prestazioni del PC con la possibilità di velocizzare il funzionamento fino al 34%
- proteggere la privacy dell'utente con un monitoraggio dei dati che vengono condivisi e con la cancellazione dei dati della cronologia in automatico
- aggiornare tutto il software, gestendo gli update dei driver e delle app, per poter contare su un sistema sempre ottimizzato e privo di bug e software obsoleto che potrebbe rappresentare anche un problema di sicurezza
- ottimizzare lo spazio cloud a disposizione (su Google Drive e Microsoft OneDrive)
Sfruttando lo sconto del 70%, disponibile per un periodo di tempo limitato, è ora possibile accedere a CCleaner Premium con un prezzo ridotto a 26,98 euro per un anno oppure 53,98 euro per due anni. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.
Se vuoi aggiornamenti su Internet inserisci la tua email nel box qui sotto: