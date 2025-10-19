Computer lento? Con CCleaner puoi velocizzarlo del 34% e proteggere i tuoi dati (-70%)

Migliorare le prestazioni di un computer lento è possibile. Per ottenere un deciso salto in avanti in termini di velocità, però, è necessario affidarsi agli strumenti giusti. La soluzione migliore è CCleaner Premium, un bundle che consente l'accesso a vari tool utili per ottimizzare il funzionamento del proprio computer Windows o di un Mac.

Con la promozione in corso, è possibile sfruttare uno sconto del 70% e, quindi, ridurre il costo a 26,98 euro per un anno oppure 53,98 euro per due anni, con la possibilità di utilizzo del software inclusi su 5 dispositivi e con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere all'offerta è sufficiente visitare il sito ufficiale di CCleaner, qui di sotto.

Perché scegliere CCleaner Premium

Con CCleaner Premium è possibile accedere a un bundle ricco di funzionalità con la possibilità di utilizzare CCleaner Professional Plus per computer Windows, Mac e dispositivi Android. L'abbonamento include anche Kamo, il sistema anti-tracking per navigare con maggiore privacy e il supporto tecnico premium per la risoluzione dei problemi del PC.

Il servizio opera su più livelli per garantire un miglioramento delle prestazioni di un computer lento andando a:

analizzare, correggere e ottimizzare le prestazioni del PC con la possibilità di velocizzare il funzionamento fino al 34%

proteggere la privacy dell'utente con un monitoraggio dei dati che vengono condivisi e con la cancellazione dei dati della cronologia in automatico

aggiornare tutto il software, gestendo gli update dei driver e delle app, per poter contare su un sistema sempre ottimizzato e privo di bug e software obsoleto che potrebbe rappresentare anche un problema di sicurezza

ottimizzare lo spazio cloud a disposizione (su Google Drive e Microsoft OneDrive)

Sfruttando lo sconto del 70%, disponibile per un periodo di tempo limitato, è ora possibile accedere a CCleaner Premium con un prezzo ridotto a 26,98 euro per un anno oppure 53,98 euro per due anni. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

