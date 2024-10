Come vedere X Factor 2024 in streaming dall'estero (live e in replica)

X Factor 2024 è lo show del momento e viene trasmesso in diretta da Sky oltre che in replica, il martedì successivo la messa in onda, su TV8. Lo show può essere visto anche su NOW, dopo aver attivato il Pass Entertainment da 6,99 euro al mese. Anche su NOW è possibile guardare X Factor 2024 sia in diretta che in replica (on demand).

Per vedere X Factor 2024 in streaming dall'estero è utile ricorrere a una VPN, andando a selezionare un server italiano per realizzare la connessione protetta. In questo modo, infatti, si ottiene un indirizzo IP italiano ed è possibile accedere a NOW con il proprio account oppure al sito di TV8 (tv8.it) per vedere la replica in streaming.

La VPN da scegliere in questo momento è NordVPN. Il servizio, infatti, è in offerta per il Black Friday ed è ora disponibile al prezzo scontato di 2,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso. L'offerta è attivabile tramite il sito di NordVPN, accessibile di seguito.

X Factor 2024 in streaming dall'estero: la procedura

La procedura da seguire per vedere X Factor in streaming dall'estero è semplice. La prima cosa da fare è attivare NordVPN, sfruttando l'offerta in corso. A questo punto bisogna installare l'app di NordVPN e avviare la connessione tramite un server italiano.

Ora ci sono due opzioni per vedere X Factor 2024 in streaming dall'estero:

tramite il Pass Entertainment di NOW è possibile guardare lo show sia in diretta che in replica

tramite il sito di TV8 è possibile guardare la replica in programma il martedì successivo alla messa in onda

Per attivare NordVPN basta seguire il link riportato qui di sotto. Il costo della VPN è di 2,99 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.