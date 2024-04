Come vedere The Voice Generations in diretta streaming dall'estero

Non perdere The Voice Generations, il coinvolgente show di Rai 1 che unisce talenti musicali di varie generazioni, anche se ti trovi all'estero. Grazie a NordVPN, una soluzione facile e veloce, puoi seguire ogni episodio in diretta streaming o on-demand, come se fossi in Italia.

Come usare NordVPN per guardare The Voice Generations

Presentato dalla carismatica Antonella Clerici, The Voice Generations offre un palcoscenico unico a famiglie, amici e colleghi appassionati di musica, guidati da un cast stellare di coach come Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa. Questi artisti esperti aiutano i loro team a competere e conquistare il favore di pubblico e giuria.

Seguire lo show dall'estero è semplice grazie a NordVPN, che ora offre un sconto del 68% sul piano biennale, con tre mesi gratuiti inclusi. In pratica l’abbonamento ti costa solo 3,69€ al mese. Ecco i passaggi per non perdere nemmeno un episodio:

Installa NordVPN : approfitta dell'offerta limitata e goditi la sicurezza aggiuntiva mentre guardi il tuo show preferito.

: approfitta dell'offerta limitata e goditi la sicurezza aggiuntiva mentre guardi il tuo show preferito. Connettiti a un server italiano : scegli uno dei server italiani di NordVPN per ottenere un indirizzo IP italiano, necessario per accedere a RaiPlay dall'estero.

: scegli uno dei server italiani di NordVPN per ottenere un indirizzo IP italiano, necessario per accedere a RaiPlay dall'estero. Accedi a RaiPlay: visita RaiPlay online o tramite l'app, cerca "The Voice Generations" e inizia a guardare gli episodi in diretta o recupera quelli che hai perso.

Oltre a permetterti di guardare The Voice Generations, scegliendo abbonamenti più avanzati NordVPN protegge i tuoi dati online con funzioni come il blocco di tracciamento pubblicitario, protezione da malware, gestore di password e 1 TB di spazio crittografato sul cloud per i tuoi dati personali.

Non lasciare che la distanza ti separi dalla tua passione per la musica. Con NordVPN, The Voice Generations è sempre a tua disposizione, ovunque tu sia. Visita il sito e scegli l’abbonamento che preferisci poi connettiti a RaiPlay, tifa per il tuo team preferito e lasciati coinvolgere dall'energia dello show.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.