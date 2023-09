Come vedere Surviving Summer 2 con la nuova offerta Sky e Netflix

Surviving Summer 2 arriva domani 15 settembre 2023 su Netflix. La seconda stagione del teen drama di origine australiana si prepara a debuttare nel catalogo della piattaforma cercando di replicare il successo inaspettato dei primi episodi. Se devi abbonarti o rinnovare Netflix, puoi approfittare del pacchetto Intrattenimento Plus che include Sky TV e Netflix in offerta a 19,90 euro al mese per 18 mesi.

Surviving Summer 2: trama e offerta Sky e Netflix

La trama inizia con l'adolescente ribelle Summer Torres, espulsa da ben due scuole. Per rimetterla sulla retta via, sua madre decide di spedirla dall'altra parte del mondo, in Australia, lontana da New York e dagli amici. L'obiettivo è che Summer possa ritrovare sé stessa e maturare durante l'estate.

Ma la giovane parte controvoglia e con un iniziale disprezzo per Shorehaven, la sua cittadina natale, e per gli abitanti del luogo. Tutto cambia quando scopre la magia del surf. L'oceano e le onde diventano la sua passione, e la sua prospettiva sulla vita cambia completamente.

Alla fine della prima stagione, Summer deve tornare a casa, lasciando il surf, il suo amico Ari e tutti i nuovi legami che ha creato. In Surviving Summer 2, la giovane ritorna in Australia per nuove avventure emozionanti.

Ma non tutto è come l'aveva lasciato. Ari, il suo amico surfista, ha una nuova ragazza, che metterà alla prova i sentimenti di Summer sia sulla tavola da surf che nella vita di tutti i giorni. Inoltre, si avvicina la gara nazionale di surf, e le rivalità si fanno sempre più intense, sia in mare che sulla terra ferma.

Per vivere questa avventura e tante altre, non puoi lasciarti sfuggire l'offerta Sky e Netflix. Con il pacchetto Intrattenimento Plus a soli 19,90 euro al mese per 18 mesi anziché 30 euro, potrai accedere a un mondo di intrattenimento senza precedenti.

Sky TV ti offre una vasta gamma di contenuti, dalle imperdibili produzioni Sky Original alle serie TV italiane e internazionali, dagli spettacoli per tutta la famiglia ai documentari da scoprire. Non dimenticare le news dall'Italia e dal mondo, sempre a portata di click.

Netflix, invece, è sinonimo di serie TV, film, documentari e programmi per bambini. Con il tuo account o uno nuovo, potrai accedere a un'incredibile libreria di contenuti. Il piano Base offre streaming in HD 720p su uno schermo alla volta, senza pubblicità. E se desideri passare al piano Premium, potrai farlo quando preferisci.

Non lasciarti scappare questa straordinaria opportunità di intrattenimento, che ti permetterà di guardare Surviving Summer 2 e tutto ciò che desideri in qualsiasi momento. Prendi il controllo della tua estate e unisciti all'avventura oggi stesso.

