Come vedere Starstruck in streaming dall'estero

Starstruck è un'interessante serie TV britannica con Rose Matafeo, Nikesh Patel ed Emma Sidi. In Italia, la serie in questione è disponibile su Rai Play, con tutti gli episodi che possono essere guardati in streaming, in qualsiasi momento. Per chi si trova all'estero, però, c'è da fare i conti con il blocco all'accesso alla piattaforma di streaming della Rai.

Per guardare Starstruck in streaming dall'estero è sufficiente utilizzare una VPN, in modo da aggirare questo blocco. La soluzione giusta su cui puntare è NordVPN, attualmente disponibile al prezzo scontato di 3,69 euro al mese, con 3 mesi extra e un mese di garanzia di rimborso, scegliendo il piano biennale. Aggiungendo 2 euro in più al mese, inoltre, il servizio include anche 1 TB in cloud e il password manager.

Per accedere all'offerta basta seguire il link qui di sotto.

Come guardare Starstruck in streaming dall'estero: la procedura

La procedura per guardare Starstruck in streaming dall'estero è molto semplice. Ecco tutti i passaggi da completare:

attivare NordVPN , sfruttando l'offerta in corso

, sfruttando l'offerta in corso scaricare l'app di NordVPN sul proprio dispositivo

sul proprio dispositivo accedere all'app di NordVPN e scegliere un server italiano per avviare la connessione VPN

Completati questi passaggi, basterà collegarsi a Rai Play e cercare Starstruck per poi avviare lo streaming degli episodi. In questo modo, si evita il blocco all'accesso ed è possibile guardare tutti i contenuti disponibili su Rai Play.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.