Come vedere Sinner-Shelton in streaming al torneo ATP Shanghai

Mercoledì 9 ottobre Sinner sfiderà Shelton nel match valido per gli ottavi di finale dell'ATP Shanghai, penultimo Masters 1000 della stagione prima di Parigi-Bercy in calendario a fine mese. L'incontro, il cui inizio è fissato per le 6:30 del mattino (ora italiana) sarà trasmesso in TV in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW con il pass Sport.

Sinner-Shelton a Shanghai è la rivincita del terzo turno di un anno fa, quando il baby-fenomeno statunitense riuscì ad eliminare l'azzurro. Riuscirà Jannik, nel frattempo diventato numero uno del mondo, a superare l'ostacolo a stelle e strisce e ottenere così la qualificazione ai quarti?

Come vedere Sinner-Shelton in streaming all'ATP Shanghai

L'ottavo di finale del Masters 1000 di Shanghai tra Sinner e Shelton sarà visibile in streaming su NOW. Per vedere l'incontro è necessario essere in possesso del pass Sport, il pacchetto che include l'intera programmazione sportiva di Sky sia in diretta che on-demand.

Il pass Sport di NOW è anche il piano più completo e conveniente per gli appassionati di tennis e, più in generale, degli eventi sportivi. Restando in ambito tennistico, questo pass include tutti e quattro i tornei del Grande Slam, l'intera stagione ATP e WTA con i tornei ATP 250, ATP 500 e i Masters 1000, oltre alle ATP Finals di Torino e la Coppa Davis.

Per quanto riguarda invece gli altri sport, il pacchetto include 185 partite su 203 di Champions League, l'Europa League, la Conference League, 3 partite a turno di Serie A, tutta la Premier League e il meglio della Bundesliga. A tutto questo si aggiungono poi i Mondiali di Formula 1 e MotoGP, l'NBA, l'Eurolega, il torneo The Masters di golf, il 6 Nazioni, la Rugby World Cup e i migliori tornei del World Padel Tour.

Appuntamento dunque alle ore 6:30 del 9 ottobre, con la sfida tra Sinner e Shelton valida per gli ottavi di finale dell'ATP Shanghai: il pass Sport di NOW è disponibile in offerta a 14,99 euro al mese invece di 24,99 euro per 12 mesi, con un risparmio complessivo di 120 euro.

