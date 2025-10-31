Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Come vedere Sinner-Shelton a Parigi dall'Italia e dall'estero

Jannik Sinner sfida l'americano Ben Shelton nel match valido per i quarti di finale del Masters 1000 di Parigi.
Come vedere Sinner-Shelton a Parigi dall'Italia e dall'estero
Jannik Sinner sfida l'americano Ben Shelton nel match valido per i quarti di finale del Masters 1000 di Parigi.
Federico Pisanu
Pubblicato il 31 ott 2025
Link copiato negli appunti

Nel tardo pomeriggio di venerdì 31 ottobre, a La Defense di Parigi, Jannik Sinner affronterà lo statunitense Ben Shelton nella sfida valida per i quarti di finale del Masters 1000 in corso di svolgimento nella capitale francese. Il vincitore della partita odierna sfiderà in semifinale uno tra Daniil Medvedev e Alexander Zverev, protagonisti dell'ultimo quarto in programma questa sera.

Come vedere il quarto di finale di Parigi Sinner-Shelton dall'Italia

L'incontro dei quarti di finale del Masters 1000 di Parigi Sinner-Shelton sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. L'inizio dell'incontro è in programma non prima delle ore 19:00.

Per chi vuole risparmiare, segnaliamo che il pass Sport della piattaforma streaming NOW è in offerta a 19,99 euro al mese per 12 mesi invece di 29,99 euro. Il pacchetto include tutto lo sport di Sky, quindi dalle coppe europee ai Gran Premi di Formula 1 e MotoGP, dalle tre partite a turno di Serie A alla Serie C, Premier League, Bundesliga e Ligue, passando per il basket italiano e internazionale oltre al grande tennis.

Guarda Sinner-Shelton su NOW

pass sport now a 19,99 euro

Dall'estero

Gli appassionati di tennis che si trovano in questi giorni all'estero per vedere il match di Parigi tra Sinner e Shelton hanno bisogno di una VPN. Il servizio di rete privata virtuale si rivela infatti indispensabile per evitare il blocco dei contenuti streaming quando si è fuori dall'Italia, grazie alla possibilità di cambiare la posizione virtuale a proprio piacimento.

Una delle migliori VPN per lo streaming è NordVPN, punto di riferimento del settore. Tra i suoi principali punti di forza vi è proprio la velocità di connessione, che assicura ai suoi utenti una visione dei propri contenuti preferiti assolutamente godibile.

Al momento i piani di NordVPN sono disponibili al prezzo più basso del 2025 grazie alla promozione del Black Friday. Il piano più economico, quello Base, è attivabile a 2,99 euro al mese, con tanto di garanzia della durata di 30 giorni.

Guarda Sinner-Shelton dall'estero

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su VPN inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

NordVPN partecipa al Black Friday con la sua migliore offerta del 2025
VPN

NordVPN partecipa al Black Friday con la sua migliore offerta del 2025
NordVPN: con lo sconto Black Friday il risparmio arriva al 74% e hai anche 3 mesi gratis
VPN

NordVPN: con lo sconto Black Friday il risparmio arriva al 74% e hai anche 3 mesi gratis
NordVPN al prezzo più basso del 2025 con la nuova offerta del Black Friday
VPN

NordVPN al prezzo più basso del 2025 con la nuova offerta del Black Friday
NordVPN festeggia il Black Friday in anticipo: 74% di sconto immediato
VPN

NordVPN festeggia il Black Friday in anticipo: 74% di sconto immediato