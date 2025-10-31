Come vedere Sinner-Shelton a Parigi dall'Italia e dall'estero

Nel tardo pomeriggio di venerdì 31 ottobre, a La Defense di Parigi, Jannik Sinner affronterà lo statunitense Ben Shelton nella sfida valida per i quarti di finale del Masters 1000 in corso di svolgimento nella capitale francese. Il vincitore della partita odierna sfiderà in semifinale uno tra Daniil Medvedev e Alexander Zverev, protagonisti dell'ultimo quarto in programma questa sera.

Come vedere il quarto di finale di Parigi Sinner-Shelton dall'Italia

L'incontro dei quarti di finale del Masters 1000 di Parigi Sinner-Shelton sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. L'inizio dell'incontro è in programma non prima delle ore 19:00.

Per chi vuole risparmiare, segnaliamo che il pass Sport della piattaforma streaming NOW è in offerta a 19,99 euro al mese per 12 mesi invece di 29,99 euro. Il pacchetto include tutto lo sport di Sky, quindi dalle coppe europee ai Gran Premi di Formula 1 e MotoGP, dalle tre partite a turno di Serie A alla Serie C, Premier League, Bundesliga e Ligue, passando per il basket italiano e internazionale oltre al grande tennis.

Dall'estero

Gli appassionati di tennis che si trovano in questi giorni all'estero per vedere il match di Parigi tra Sinner e Shelton hanno bisogno di una VPN. Il servizio di rete privata virtuale si rivela infatti indispensabile per evitare il blocco dei contenuti streaming quando si è fuori dall'Italia, grazie alla possibilità di cambiare la posizione virtuale a proprio piacimento.

Una delle migliori VPN per lo streaming è NordVPN, punto di riferimento del settore. Tra i suoi principali punti di forza vi è proprio la velocità di connessione, che assicura ai suoi utenti una visione dei propri contenuti preferiti assolutamente godibile.

Al momento i piani di NordVPN sono disponibili al prezzo più basso del 2025 grazie alla promozione del Black Friday. Il piano più economico, quello Base, è attivabile a 2,99 euro al mese, con tanto di garanzia della durata di 30 giorni.

