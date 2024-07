Come vedere Sinner-Medvedev in streaming (Wimbledon)

Nel primo pomeriggio di oggi, sul campo centrale di Wimbledon, si giocherà il quarto di finale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. L'incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

Per quanti desiderano vedere la partita, segnaliamo l'offerta in corso sul pass Sport della piattaforma NOW, disponibile al prezzo scontato di 14,99 euro al mese per 12 mesi invece di 24,99 euro. Il pass in questione comprende la visione di tutti i tornei della stagione ATP e WTA, Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, le ATP Finals e la Coppa Davis. A questo, poi, si aggiunge l'intera programmazione sportiva di Sky, sia in diretta che on-demand.

Come vedere Sinner-Medvedev in streaming

Per vedere Sinner-Medvedev in streaming occorre sottoscrivere il pass Sport del servizio NOW. Una volta completata la sottoscrizione, si può procedere con il download dell'app, quindi si effettua l'accesso con le proprie credenziali e si avvia la diretta del canale Sky Sport Tennis tramite la sezione Canali Live.

Jannik Sinner arriva alla sfida contro il rivale russo dopo il netto successo sullo statunitense Shelton agli ottavi, in un incontro dove il numero uno del mondo ha dimostrato tutta la sua superiorità e i progressi compiuti su questa superficie. Dall'altra parte, Daniil Medvedev ha avuto la fortuna di disputare appena 8 game nella gara precedente contro il bulgaro Grigor Dimitrov, che dopo il break iniziale si è infortunato al ginocchio, vedendosi così costretto al ritiro prima ancora che finisse il primo set.

Prima di andare, vi rinnoviamo l'invito a prendere in considerazione l'offerta in corso sulla piattaforma streaming NOW, dove il pass Sport è https://www.awin1.com/awclick.php?gid=387804&mid=9535&awinaffid=570971&linkid=3315423&clickref=, per un risparmio complessivo in un anno di 120 euro.