Come vedere Sinner-De Minaur in streaming (ATP Finals Torino)

Domenica sera, alla Inalpi Arena di Torino, Jannik Sinner sfiderà Alex de Minaur per il suo primo match alle ATP Finals 2024. L'incontro sarà trasmesso su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

Il pass Sport di NOW include tutto lo sport di Sky: dal calcio alla Formula 1, dal basket alla MotoGP, più tutta la stagione ATP e WTA, inclusi i quattro Slam, le ATP Finals, le WTA Finals e la Coppa Davis.



Come vedere Sinner-De Minaur in streaming

La visione in streaming dell'incontro delle ATP Finals di Torino tra Sinner e de Minaur richiede l'attivazione del pass Sport di NOW e il download dell'app. Il servizio NOW è disponibile su tutti i principali dispositivi oggi in uso, inclusi Chromecast, Fire Stick e Apple TV per la visione su qualsiasi televisore.

Tornando al pass Sport della piattaforma NOW, al momento si tratta del pacchetto più completo e allo stesso tempo conveniente sia per gli appassionati di tennis che più in generale per chi ama lo sport. Questo perché a un prezzo accessibile - 14,99 euro al mese - garantisce l'accesso all'intera programmazione live e on demand dello sport di Sky.

Le ATP Finals di Torino riceveranno una copertura integrale da parte di Sky, così come tutti gli altri tornei della stagione, compresi gli Slam (da quest'anno è tornato a essere visibile anche lo US Open, ndr). Per quanto riguarda invece il calendario di Sinner, dopo l'esordio di domenica affronterà tra martedì e giovedì Medvedev e Fritz (l'ordine dipenderà dai risultati di ciascuno di loro).

Appuntamento dunque per domenica 10 novembre, quando non prima delle 20:30 Jannik Sinner e Alex de Minaur si affronteranno nella prima giornata del torneo che eleggerà il Maestro di quest'anno.

