Come vedere Sinner, Cobolli e Sonego oggi in streaming dall'estero

Il grande giorno è arrivato. A Londra, per l'ultima giornata degli ottavi di finale del torneo di Wimbledon, scenderanno in campo tre atleti italiani. Non era mai successo prima d'ora.

I tre azzurri saranno Jannik Sinner, Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego. Ecco il programma di giornata:

Flavio Cobolli-Marin Cilic primo incontro di giornata sul campo 2 alle ore 12:00 italiane

primo incontro di giornata sul alle ore 12:00 italiane Lorenzo Sonego-Ben Shelton secondo incontro di giornata sul campo 1 , dove la sessione inizierà alle 14:00 italiane

secondo incontro di giornata sul , dove la sessione inizierà alle 14:00 italiane Jannik Sinner-Grigor Dimitrov terzo incontro di giornata sul campo centrale, dove la sessione inizierà alle 14:30 italiane

Tutte le partite saranno visibili in diretta e in esclusiva sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW. Se ancora non si ha un abbonamento attivo, segnaliamo l'ultima offerta sul pass Sport di NOW, disponibile al prezzo scontato di 14,99 euro al mese per un anno invece di 24,90 euro.

Il pacchetto di NOW in offerta è la soluzione più completa e allo stesso tempo conveniente per gli appassionati di tennis, dal momento che offre una copertura completa di tutti i tornei ATP e WTA, di Wimbledon in esclusiva, dello US Open, delle ATP Finals e della Coppa Davis. L'offerta è sottoscrivibile direttamente online tramite il link qui sopra.

E se si è all'estero? In questo caso si avrà bisogno anche di una VPN, così da evitare il messaggio di errore "questo contenuto non è visibile nel Paese in cui ti trovi". Una delle migliori VPN oggi disponibili sul mercato è NordVPN, che assicura ai suoi utenti non soltanto una velocità di connessione eccellente, ma anche una ferrea privacy dei dati personali.

In questi giorni i piani della durata di 24 mesi sono in offerta a partire da 3,39 euro al mese, con sconti fino a 72% a seconda del piano scelto. E aggiungendo il codice esclusivo BLAZE5, è possibile ottenere un extra sconto del 5% nel carrello.

