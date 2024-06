Come vedere Sinner-Alcaraz in streaming (Roland Garros)

Venerdì 7 giugno a Parigi, sul campo centrale del Philippe-Chatrier, andrà in scena l'incontro Sinner-Alcaraz, valido per le semifinali del Roland Garros. Il match sarà trasmesso in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 di Sky) e in streaming su NOW con il pass Sport.

Entrambi hanno perso un solo set in tutto il torneo. Entrambi sono destinati a dominare il circuito da qui ai prossimi 10 anni. Ed entrambi, questo è certo, regaleranno il migliore spettacolo che il tennis post Big Four possa offrire.

Roland Garros, Sinner-Alcaraz: come vedere la semifinale in streaming

Per vedere in streaming la semifinale tra Sinner e Alcaraz al Roland Garros occorre attivare il pass Sport di NOW, in questi giorni in offerta a 14,99 euro al mese per dodici mesi invece di 24,99 euro. Una volta attivato, è sufficiente scaricare l'app NOW sul dispositivo dove si intende guardare la partita e sintonizzarsi sui canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 tramite la sezione Canali Live.

È la nona volta che Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono uno di fronte all'altro. Al momento il punteggio è in perfetta parità, con 4 vittorie per Jannik e altrettanti successi per Carlitos. In trenta partite giocate nel 2024, il nuovo numero uno del mondo ne ha perse soltanto due: una di queste proprio contro il fenomeno spagnolo, in semifinale a Indian Wells, dopo aver vinto il primo set per 6-1. A livello Slam è invece il loro terzo confronto: nel 2022, al quarto turno di Wimbledon, fu Jannik ad avere la meglio per tre set a uno; poco dopo Carlos si prese la rivincita con gli interessi, superando al quinto set dei quarti di finale dello US Open il rivale italiano, per poi lanciarsi alla conquista del suo primo slam.

Nel momento in cui vi scriviamo non è ancora stato ufficializzato il programma delle semifinali, ma è probabile che la sfida tra Sinner e Alcaraz sia nel primo pomeriggio, mentre nel turno serale si affronteranno Zverev (che ieri sera ha liquidato in tre set De Minaur) e Ruud. Sia le semifinali che la finale di domenica saranno trasmesse in streaming su NOW con il pass Sport, in offerta a 14,99 euro al mese per dodici mesi anziché 24,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.