Come vedere Romania-Olanda in diretta streaming dall'estero

Ottavo di finale interessante quello tra Romania e Olanda valido per la fase ad eliminazione diretta di EURO 2024. La formazione rumena non raggiungeva la qualificazione agli ottavi da diversi anni, mentre l'Olanda ha fornito finora una prestazione deludente, qualificandosi soltanto tra le migliori terze classificate.

La partita avrà inizio oggi alle ore 18 e potrai vederla in diretta streaming su NOW con il pass Sport. Se sei all'estero dovrai però utilizzare NordVPN per non rinunciare alla trasmissione in italiano.

Romania-Olanda in streaming in italiano dall'estero

Con NordVPN puoi infatti superare le restrizioni geografiche che vengono solitamente applicate alle piattaforme come NOW quando ti trovi all'estero. Il procedimento è davvero molto semplice:

Acquista un abbonamento NordVPN con gli sconti di luglio Scarica e installalo sul dispositivo in cui vuoi vedere la partita Apri NordVPN e seleziona la lista dei server Collegati a un server italiano Apri NOW e, tra i canali disponibili, scegli Romania-Olanda per guardare la partita con il commento in italiano

NordVPN è anche un'ottima soluzione per navigare in modo privato, sicuro e anonimo, dato che ti permette di sfruttare una connessione VPN che ti protegge da eventuali imprevisti e fa sì che il tuo traffico non possa essere intercettato da nessuno. Con un solo abbonamento puoi utilizzarlo su dieci dispositivi diversi e hai la garanzia di rimborso a 30 giorni nel caso non fossi soddisfatto.

Il pass sport di NOW è invece disponibile a partire da 14,99 euro al mese: include tutte la partite dell'Europeo, i Giochi Olimpici di Parigi, il tennis con Wimbledon, Formula 1, MotoGP, Serie A (3 partite su 10 a giornata), Serie C, il meglio di Premier League e Bundesliga, le nuove Champions League, Europa League e Conference League e il basket con NBA e tornei internazionali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.