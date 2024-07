Come vedere Portogallo - Slovenia in diretta streaming dall'estero

Oggi, 1° luglio 2024, a partire dalle 21, è in programma la sfida tra Portogallo e Slovenia, valida per gli ottavi di finale di Euro 2024. Si tratta di uno dei match più interessanti di questo turno. Per guardare la partita in streaming basta attivare il Pass Sport di NOW, ora disponibile a 14,99 euro per un mese, senza alcun vincolo di rinnovo. Con il Pass è possibile seguire tutte le partite di Euro 2024 oltre alle Olimpiadi e a Wimbledon.

Per la diretta streaming di Portogallo - Slovenia dall'estero (con commento in italiano) bisogna ricorrere a una VPN, che consente di scegliere un server italiano per la connessione (illimitata e protetta dalla crittografia per un accesso a Internet senza tracciamento) in modo da aggirare i blocchi geografici all'accesso applicati dalle piattaforme di streaming. La procedura è semplice e veloce.

La VPN da utilizzare per vedere il match di Euro 2024 in diretta streaming dall'estero non può che essere NordVPN. La VPN è la migliore sul mercato e ora costa 3,99 euro al mese con la possibilità di puntare sul piano biennale con 30 giorni di tempo per esercitare una garanzia di rimborso. Per attivare l'offerta basta collegarsi al sito ufficiale di NordVPN, accessibile di seguito.

Portogallo - Slovenia in diretta streaming dall'estero: la procedura

Per vedere Portogallo - Slovenia in diretta streaming dall'estero è necessario seguire la seguente procedura:

attivare NordVPN , in modo da poter contare su di una VPN illimitata e senza tracciamento

, in modo da poter contare su di una VPN illimitata e senza tracciamento installare NordVPN sul proprio dispositivo

attivare la connessione VPN scegliendo un server italiano

accedere a NOW con il Pass Sport

