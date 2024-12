Come vedere Paris-Real Madrid di Eurolega in streaming

Questa sera a Parigi andrà in scena Paris-Real Madrid, incontro valido per la sedicesima giornata di Eurolega. L'incontro sarà trasmesso in streaming su NOW, la piattaforma che include la visione dei match della competizione europea di pallacanestro per club all'interno del pass Sport. La palla a due del match è fissata per le ore 20:30.

Il pass Sport di NOW offre l'intera programmazione sportiva di Sky. Di conseguenza, gli appassionati di basket possono sfruttare l'abbonamento per vedere anche l'NBA, le coppe europee di calcio, tre partite a turno di Serie A, tutta la Serie C, la migliore selezione di incontri della Bundesliga e della Premier League, più l'intera stagione di tennis (inclusi tutti i 4 slam), la Formula 1 e la MotoGP.

In questi giorni il pass Sport è in offerta a 14,99 euro al mese per 12 mesi invece di 24,99 euro, per un risparmio complessivo di 120 euro.

Come vedere in streaming Paris-Real Madrid di Eurolega

La visione della partita di Eurolega tra Paris e Real Madrid richiede la sottoscrizione del pass Sport della piattaforma NOW. Una volta completata l'iscrizione al servizio, si ha subito accesso all'intera programmazione scaricando l'app NOW, disponibile su smartphone, computer, Smart TV e console.

Al momento la squadra francese è la rivelazione stagionale, con 11 vittorie nelle prime quindici partite disputate, ruolino di marcia che vale il primo posto in solitaria. Non è invece iniziata bene la stagione per il quintetto madrileno, che con 6 vittorie e 9 sconfitte occupa un deludente tredicesimo posto.

Entrambe sono reduci da due ko nel quindicesimo turno: il Paris ha perso il derby francese contro il Lyon-Villeurbanne (98-93 il risultato finale), che ha come presidente la leggenda Tony Parker; il Real Madrid ha invece ceduto di fronte ai propri tifosi contro lo Zalgiris, la squadra italiana allenata da coach Andrea Trinchieri.

Appuntamento dunque alle ore 20:30 di oggi, martedì 17 dicembre, per il match di Eurolega che vedrà di fronte la giovane e sorprendente squadra di basket di Parigi e gli spagnoli del Real Madrid.

