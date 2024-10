Come vedere Olimpia Milano-Brescia in streaming da Italia ed estero

Domenica 13 ottobre, ad Assago, l'Olimpia Milano ospiterà Brescia nel match valido per la terza giornata di Serie A Unipol. L'incontro avrà inizio alle ore 17:00 e sarà trasmesso in streaming su DAZN per i titolari del pass Start e Standard.

Dall'estero per vedere la partita tra l'Armani e la Germani occorre sottoscrivere il piano Start o Standard di DAZN e attivare una VPN. Quest'ultima serve per superare le restrizioni geografiche che impediscono la visione dei contenuti delle piattaforme streaming quando ci si trova fuori dal Paese in cui si risiede.

E a questo proposito vi segnaliamo l'ultima offerta di NordVPN, una delle migliori VPN del settore.

Come vedere Olimpia Milano-Brescia in streaming dall'Italia

L'incontro della terza giornata di Serie A Unipol di basket tra Olimpia Milano e Brescia sarà visibile in streaming su DAZN a partire dalle ore 17. Per vedere il match occorre avere attivo un pass a scelta tra Start (9,99 euro al mese per 12 mesi) e Standard (34,99 euro al mese per 12 mesi).

Maggiori dettagli sulle attuali offerte su questa pagina dedicata del sito ufficiale DAZN.

Come vedere Olimpia Milano-Brescia in streaming dall'estero

Per vedere in streaming dall'estero la partita Olimpia Milano-Brescia di oggi occorre avere un piano Start o Standard di DAZN e una VPN attiva. Una volta scaricata l'app del servizio di rete privata virtuale, è sufficiente connettersi a un server VPN posizionato in Italia, così da simulare una connessione dal nostro Paese e far cadere in automatico il blocco geografico.

Grazie alla velocità dei suoi server VPN, NordVPN è al momento la soluzione ideale per la visione dei contenuti streaming sia in Italia che all'estero.

