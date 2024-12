Come vedere Olimpia Milano-Bayern Monaco di Eurolega in streaming

Venerdì 20 dicembre, all'Unipol Forum di Assago, andrà in scena Olimpia Milano-Bayern Monaco, partita valida per la 17^ giornata della regular season di Eurolega. L'incontro sarà trasmesso in diretta sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW, con la palla a due del match fissata per le ore 21:00.

Gli amanti del grande basket e i tifosi dell'EA7 Emporio Armani Milano potranno seguire la partita di Eurolega in streaming con il pass Sport di NOW. Il pacchetto include i match di Eurolega e NBA, vale a dire le due massime competizioni a livello continentale e mondiale, insieme all'intera programmazione sportiva live e on demand di Sky.

In questi giorni il pass annuale Sport è disponibile al prezzo scontato di 14,99 euro al mese invece di 24,99 euro, con un risparmio complessivo in un anno di 120 euro. Insieme all'Eurolega e all'NBA, il pacchetto consente di vedere anche tutto il tennis, la Formula 1 e la MotoGP, le coppe europee di calcio, 3 partite a turno di Serie A, il meglio di Premier League e Bundesliga, più tutta la Serie C.

Come vedere Olimpia Milano-Bayern Monaco in streaming

La visione in streaming del match di Eurolega Olimpia Milano-Bayern Monaco richiede l'attivazione del pass Sport di NOW. Dopo la sottoscrizione del servizio, sarà sufficiente scaricare l'app NOW e collegarsi entro le 21:00 per l'inizio della partita.

Gli uomini di Ettore Messina stanno attraversando un ottimo momento in Europa, in virtù degli otto successi nelle ultime nove gare disputate. L'incontro di venerdì sera contro i tedeschi del Bayern Monaco sarà l'occasione per il pronto riscatto dopo la cocente sconfitta contro il Panathinaikos, con la squadra meneghina che è incappata nella classica giornata no.

L'appuntamento per la gara dell'Unipol Forum di Assago tra Olimpia e Bayern è dunque per venerdì 20 dicembre alle ore 21:00, con la diretta su Sky Sport e su NOW.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.