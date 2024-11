Come vedere Napoli - Atalanta in diretta streaming dall'estero

Napoli - Atalanta è uno dei big match dell'undicesima giornata del campionato di Serie A. Il calcio di inizio è programmato per le 12.30 di oggi, domenica 3 novembre 2024. Per vedere il match in diretta streaming basta collegarsi a DAZN.

La visione della partita è riservata agli utenti con abbonamento Standard o Plus con prezzi da 34,99 euro al mese oppure, scegliendo l'abbonamento annuale con pagamento in un'unica soluzione, da 359 euro.

Per chi si trova all'estero, invece, c'è da fare un passaggio aggiuntivo per vedere Napoli - Atalanta in diretta streaming. In questo caso, infatti, serve una VPN da installare sul proprio dispositivo. Collegandosi a un server italiano, sarà possibile poi raggiungere DAZN per vedere il match evitando qualsiasi blocco geografico.

La VPN da utilizzare è NordVPN, ora disponibile in offerta con lo Sconto Black Friday. Grazie alla promozione in corso, la VPN è ora attivabile con un prezzo scontato di 2,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra. Quest'offerta prevede 30 giorni di garanzia di rimborso ed è disponibile tramite il sito di NordVPN.

Napoli - Atalanta in streaming dall'estero: la procedura

Per vedere Napoli - Atalanta in streaming dall'estero è sufficiente:

attivare NordVPN in modo da poter sfruttare una VPN illimitata per la connessione

in modo da poter sfruttare una per la connessione selezionare un server italiano per avviare la VPN

per avviare la collegarsi a DAZN per seguire il match (è necessario avere un abbonamento a DAZN)

La VPN da utilizzare è NordVPN, servizio di riferimento per il settore che ora è disponibile con un prezzo scontato di 2,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra, che garantisce ben 27 mesi di utilizzo illimitato della VPN. Per tutti i nuovi utenti che scelgono NordVPN, inoltre, il servizio prevede 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere all'offerta basta seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.