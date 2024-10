Come vedere Milan-Udinese in streaming da Italia ed estero

Oggi pomeriggio, allo Stadio San Siro, si giocherà Milan-Udinese, anticipo dell'ottava giornata di Serie A. L'incontro sarà trasmesso in streaming su DAZN alle ore 18:00, per i titolari dei piani DAZN Standard e DAZN Plus. A questo proposito, segnaliamo che fino al 27 ottobre è possibile attivare il piano Standard a 19,90 euro per i primi tre mesi, poi 34,99 euro per i restanti 9 mesi (l'offerta prevede un vincolo di 12 mesi, ndr).

Se si è all'estero, invece, per vedere Milan-Udinese in streaming occorre attivare sia DAZN che una VPN, il servizio di rete privata virtuale che consente di superare il blocco geografico imposto ai contenuti delle piattaforme streaming quando si è fuori dall'Italia. Una delle migliori VPN a cui affidarsi è NordVPN, in grado con la velocità dei suoi server VPN di offrire l'esperienza di visione migliore possibile. In questi giorni, grazie all'offerta Black Friday, i piani di due anni sono in sconto fino al 71%, con prezzi a partire da 3,59 euro al mese.

Come vedere Milan-Udinese in streaming dall'Italia

Il match di oggi di Serie A tra Milan e Udinese è visibile in streaming con DAZN, attivando il piano Standard o Plus. Al momento, il piano Standard è in offerta a 19,90 euro per i primi tre mesi invece di 34,99 euro, con la promo che scadrà il 27 ottobre.

Anche se non si può parlare di big match, quella di oggi pomeriggio è una partita importante, soprattutto per la squadra di Paulo Fonseca. Dopo le prime sette giornate di campionato, il Milan è in sesta posizione a quota 11 punti, due in meno dell'Udinese che invece occupa il quinto posto con 13 punti, gli stessi di Juventus e Lazio rispettivamente terza e quarta forza della Serie A. Davanti a tutti c'è il Napoli con 16 punti, seguito a due lunghezze dall'Inter.

Come vedere Milan-Udinese in streaming dall'estero

Per vedere Milan-Udinese dall'estero occorre attivare il piano DAZN Standard e una VPN. Una volta scelto il servizio, è sufficiente scaricare l'app, accedere con le credenziali fornite durante la fase di registrazione dell'account, e selezionare un server VPN posizionato in Italia, in modo da simulare una connessione dal nostro Paese e sbloccare in automatico la visione della partita.

Tra le VPN migliori per lo streaming, NordVPN occupa una posizione di primo piano. A maggior ragione in queste ore, grazie alla promozione Black Friday che sconta i piani di due anni fino al 71%, con prezzi a partire da 3,59 euro al mese per i primi 24 mesi.

