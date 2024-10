Come vedere Milan-Napoli gratis su DAZN da Italia ed estero

Martedì 29 ottobre, allo stadio San Siro, si disputerà Milan-Napoli, match valido per la decima giornata di Serie A. L'incontro sarà trasmesso gratis sulla piattaforma streaming DAZN, anche per i non abbonati.

Si tratta di un evento storico, dato che non accadeva da quasi 30 anni che una partita di Serie A venisse trasmessa in chiaro. Per vedere la partita Milan-Napoli gratis basterà registrarsi su DAZN con il proprio indirizzo e-mail. Se si è all'estero, oltra alla registrazione dell'account occorrerà l'utilizzo di una VPN, così da superare le restrizioni geografiche.

Per avere un'esperienza streaming di livello, uno dei migliori servizi lo offre NordVPN, punto di riferimento in questo settore. A maggior ragione ora che è in offerta a partire da 3,59 euro al mese per due anni grazie alla nuova promozione Black Friday, con una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Come vedere Milan-Napoli gratis su DAZN dall'Italia

La visione di Milan-Napoli in streaming gratis richiede la registrazione su DAZN da app, sito web o Smart TV.

Da app e sito è sufficiente inserire il proprio indirizzo e-mail per completare con successo la registrazione.

Da Smart TV bisogna invece aprire l'app DAZN sul televisore, cliccare su "Guarda Gratis", inquadrare il QR Code con il proprio smartphone e a questo punto inserire l'indirizzo e-mail.

Importante: la visione in diretta di Milan-Napoli per gli account gratuiti di DAZN sarà limitata a circa 2 milioni di utenti. Il consiglio è dunque sia di registrarsi in anticipo, senza aspettare a martedì, e soprattutto di sintonizzarsi al match non appena possibile. A questo proposito ricordiamo che il calcio d'inizio è sì fissato alle 20:45, ma prima ci sarà un ampio pre-partita, a cui avranno accesso anche gli account senza abbonamento.

Come vedere Milan-Napoli gratis su DAZN dall'estero

Per vedere Milan-Napoli in streaming gratuito dall'estero occorre registrarsi gratis su DAZN e attivare una VPN.

Ecco i passaggi da completare:

Registrati gratis al servizio streaming DAZN.

Iscriviti a una VPN (NordVPN scelta consigliata).

Connettiti a un server VPN posizionato in Italia per superare il blocco geografico.

Attendi che la connessione sia attiva.

Apri di nuovo l'app DAZN e goditi la partita.

In questi giorni i piani di due anni di NordVPN sono in offerta a partire da 3,59 euro al mese, con sconti fino al 71%.

Appuntamento dunque a martedì sera, per il big della 10^ giornata di Serie A Milan-Napoli, eccezionalmente in chiaro su DAZN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.