Come vedere Milan-Bari in streaming dall'estero (Coppa Italia)

Inizia la stagione ufficiale del Milan di Massimiliano Allegri con la sfida di Coppa Italia contro il Bari.
Federico Pisanu
Pubblicato il 12 ago 2025
Link copiato negli appunti

Domenica 17 agosto si giocherà Milan-Bari, partita valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Il match a eliminazione diretta sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Canale 5, con il fischio d'inizio fissato alle ore 21:15. L'incontro sarà visibile in streaming anche su Mediaset Infinity.

Nella giornata di domenica molti italiani si troveranno all'estero in vacanza, condizione che implica maggiori difficoltà a vedere la partita tra Milan e Bari. Tutta colpa delle restrizioni geografiche imposte sui contenuti in streaming al di fuori della nazione in cui si risiede, con il classico avviso "Questo contenuto non è al momento disponibile nel tuo Paese" pronto a imperversare per tutta l'estate. Esiste però un modo per risolvere.

Guarda Milan-Bari dall'estero con una VPN

La soluzione per vedere dall'estero Milan-Bari è attivare una VPN, il servizio di rete privata virtuale che permette di bypassare le restrizioni geografiche simulando una connessione dal proprio Paese. Tutto quello che bisogna fare è sottoscrivere un servizio idoneo, scaricare l'app sul dispositivo in cui si intende seguire la partita e connettersi a un server VPN posizionato in Italia.

Una delle migliori VPN per lo streaming è ExpressVPN, grazie a una velocità di connessione superiore alla media e a tutta una serie di funzionalità che la rendono tra le più sicure quando ci si trova in vacanza all'estero. In questi giorni il piano di due anni è in offerta a 4,87 euro al mese, per effetto di un maxi sconto del 61% rispetto al prezzo di listino. La promozione in corso include inoltre 4 mesi extra di servizio in regalo e una eSIM da 5 Giga gratis del fornitore holiday.com, l'ideale per navigare in Internet fuori dall'Italia senza incorrere negli esorbitanti costi del roaming.

Vi ricordiamo, infine, l'appuntamento con la partita di Coppa Italia: domenica 17 agosto, alle 21:15, con diretta tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Vai all'offerta di ExpressVPN

expressvpn offerta agosto 2025

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

