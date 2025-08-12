Come vedere Milan-Bari in streaming dall'estero (Coppa Italia)

Domenica 17 agosto si giocherà Milan-Bari, partita valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Il match a eliminazione diretta sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Canale 5, con il fischio d'inizio fissato alle ore 21:15. L'incontro sarà visibile in streaming anche su Mediaset Infinity.

Nella giornata di domenica molti italiani si troveranno all'estero in vacanza, condizione che implica maggiori difficoltà a vedere la partita tra Milan e Bari. Tutta colpa delle restrizioni geografiche imposte sui contenuti in streaming al di fuori della nazione in cui si risiede, con il classico avviso "Questo contenuto non è al momento disponibile nel tuo Paese" pronto a imperversare per tutta l'estate. Esiste però un modo per risolvere.

Guarda Milan-Bari dall'estero con una VPN

La soluzione per vedere dall'estero Milan-Bari è attivare una VPN, il servizio di rete privata virtuale che permette di bypassare le restrizioni geografiche simulando una connessione dal proprio Paese. Tutto quello che bisogna fare è sottoscrivere un servizio idoneo, scaricare l'app sul dispositivo in cui si intende seguire la partita e connettersi a un server VPN posizionato in Italia.

Una delle migliori VPN per lo streaming è ExpressVPN, grazie a una velocità di connessione superiore alla media e a tutta una serie di funzionalità che la rendono tra le più sicure quando ci si trova in vacanza all'estero. In questi giorni il piano di due anni è in offerta a 4,87 euro al mese, per effetto di un maxi sconto del 61% rispetto al prezzo di listino. La promozione in corso include inoltre 4 mesi extra di servizio in regalo e una eSIM da 5 Giga gratis del fornitore holiday.com, l'ideale per navigare in Internet fuori dall'Italia senza incorrere negli esorbitanti costi del roaming.

Vi ricordiamo, infine, l'appuntamento con la partita di Coppa Italia: domenica 17 agosto, alle 21:15, con diretta tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.