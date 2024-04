Come vedere Màkari in streaming dall'estero

La terza serie di Màkari ha riscosso un gran successo di ascolti. Per questo motivo, la Rai ha deciso di fare un regalo ai fan, riportando in onda le quattro puntate della prima serie, pubblicate nel 2021, ora disponibili anche on-demand sulla piattaforma Rai Play. Tuttavia, se ti trovi all'estero, potresti ritrovarti di fronte a dei blocchi: una soluzione è utilizzare una VPN come CyberGhost VPN - disponibile in offerta a 2,03 euro al mese - che ti permette di superare le restrizioni e guardare i tuoi contenuti preferiti ovunque tu sia nel mondo.

Come aggirare limiti e blocchi regionali

Màkari, fiction tratta dai libri di Gaetano Savatteri, segue le vicende di Saverio Lamanna, giornalista e portavoce del ministro degli Interni, che, a causa di un errore, perde tutto ciò che ha. Disperato, Lamanna decide di abbandonare Roma e rifugiarsi a Màkari, un pittoresco paesino siciliano dove possiede una casa di villeggiatura. Qui, inizia per lui una nuova vita, caratterizzata da un'amicizia storica, un inaspettato nuovo amore e una serie di misteri avvincenti.

Le piattaforme di streaming, come appunto Rai Play, spesso applicano blocchi regionali che limitano l'accesso ai contenuti in base alla tua posizione geografica. Tuttavia, grazie a CyberGhost VPN, puoi aggirare facilmente queste restrizioni e guardare gli episodi di Màkari in streaming ovunque tu sia.

Ciò che devi fare è sottoscrivere un abbonamento a CyberGhost VPN, scaricare l'apposita applicazione per il tuo dispositivo, collegarti a un server italiano e accedere allo streaming come se ti trovassi in Italia. Sottolineiamo che questa soluzione è completamente sicura e legale, mentre la piattaforma Rai Play è accessibile gratuitamente previa registrazione di un account.

Attiva subito CyberGhost VPN: con l'offerta a tempo limitato, otterrai uno sconto dell'83% sul piano biennale. Il prezzo è di soli 2,03 euro al mese, più 4 mesi extra in regalo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.