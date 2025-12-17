Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Come vedere la Supercoppa Italiana 2025 in streaming dall'estero

Ecco il programma completo della Supercoppa Italiana 2025 e come fare a vedere le partite in diretta streaming anche dall'estero.
Come vedere la Supercoppa Italiana 2025 in streaming dall'estero
Ecco il programma completo della Supercoppa Italiana 2025 e come fare a vedere le partite in diretta streaming anche dall'estero.
Davide Raia
Pubblicato il 17 dic 2025
Link copiato negli appunti

La Supercoppa Italiana 2025 è pronta ad andare in scena con il formato della Final Four che coinvolge Napoli, Milan, Bologna e Inter. Tutte le partite (semifinali e finale) saranno trasmesse in chiaro, sia in diretta TV che in streaming. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito agli orari e a come fare a vedere la Supercoppa Italia in Italia e all'estero.

Come vedere la Supercoppa Italiana 2025

Tutte le partite della Supercoppa Italiana 2025 saranno trasmesse in chiaro e, in particolare, semifinali e finale potranno essere seguite:

  • in diretta TV sui canali Mediaset (le semifinali saranno su Italia 1)
  • in diretta streaming su Infinity

Il calcio di inizio è sempre fissato alle 20, ora italiana. 

Per vedere la Supercoppa Italiana 2025 in streaming dall'estero, soprattutto in tutti quei Paesi in cui non c'è una copertura televisiva dell'evento, è possibile collegarsi a Infinity utilizzando una VPN e poi selezionando un server italiano.

La scelta giusta in questo momento non può che essere NordVPN. Con la promo in corso, infatti, il servizio costa 2,88 euro al mese, puntando sul piano biennale con 4 mesi aggiuntivi (inserendo il codice BLAZE1MO al momento dell'attivazione). Ci sono sempre 30 giorni di garanzia di rimborso. L'offerta è attivabile tramite il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto.

Attiva qui NordVPN

Il programma

Ecco le partite in programma per la Supercoppa Italiana 2025.

  • Giovedì 18 dicembre: Napoli - Milan
  • Venerdì 19 dicembre: Bologna - Inter
  • Lunedì 22 dicembre: finale tra le vincitrici

Il calcio di inizio è sempre fissato per le 20. In caso di parità, si andrà ai calci di rigore.

Le partite sono trasmesse da Mediaset, sul digitale terrestre e in streaming su Infinity. Per seguire i match dall'estero è possibile affidarsi a una VPN come NordVPN, ora in offerta a meno di 3 euro al mese e con 30 giorni di garanzia di rimborso.

Attiva qui NordVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Internet inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

VPN illimitata con Avast: -70% e sistema antivirus incluso con la nuova promo
Internet

VPN illimitata con Avast: -70% e sistema antivirus incluso con la nuova promo
Come vedere la prima puntata di Masterchef in diretta streaming dall'estero
Internet

Come vedere la prima puntata di Masterchef in diretta streaming dall'estero
Prezzo fisso fino a 10 anni: zero rincari e bollette più leggere con NeN
Internet

Prezzo fisso fino a 10 anni: zero rincari e bollette più leggere con NeN
Luce e gas a prezzo fisso per 24 mesi: è il momento di scegliere Engie
Internet

Luce e gas a prezzo fisso per 24 mesi: è il momento di scegliere Engie