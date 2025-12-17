Come vedere la Supercoppa Italiana 2025 in streaming dall'estero

La Supercoppa Italiana 2025 è pronta ad andare in scena con il formato della Final Four che coinvolge Napoli, Milan, Bologna e Inter. Tutte le partite (semifinali e finale) saranno trasmesse in chiaro, sia in diretta TV che in streaming. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito agli orari e a come fare a vedere la Supercoppa Italia in Italia e all'estero.

Come vedere la Supercoppa Italiana 2025

Tutte le partite della Supercoppa Italiana 2025 saranno trasmesse in chiaro e, in particolare, semifinali e finale potranno essere seguite:

in diretta TV sui canali Mediaset (le semifinali saranno su Italia 1)

sui canali (le semifinali saranno su Italia 1) in diretta streaming su Infinity

Il calcio di inizio è sempre fissato alle 20, ora italiana.

Per vedere la Supercoppa Italiana 2025 in streaming dall'estero, soprattutto in tutti quei Paesi in cui non c'è una copertura televisiva dell'evento, è possibile collegarsi a Infinity utilizzando una VPN e poi selezionando un server italiano.

La scelta giusta in questo momento non può che essere NordVPN. Con la promo in corso, infatti, il servizio costa 2,88 euro al mese, puntando sul piano biennale con 4 mesi aggiuntivi (inserendo il codice BLAZE1MO al momento dell'attivazione). Ci sono sempre 30 giorni di garanzia di rimborso. L'offerta è attivabile tramite il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto.

Il programma

Ecco le partite in programma per la Supercoppa Italiana 2025.

Giovedì 18 dicembre : Napoli - Milan

: Napoli - Milan Venerdì 19 dicembre : Bologna - Inter

: Bologna - Inter Lunedì 22 dicembre: finale tra le vincitrici

Il calcio di inizio è sempre fissato per le 20. In caso di parità, si andrà ai calci di rigore.

Le partite sono trasmesse da Mediaset, sul digitale terrestre e in streaming su Infinity. Per seguire i match dall'estero è possibile affidarsi a una VPN come NordVPN, ora in offerta a meno di 3 euro al mese e con 30 giorni di garanzia di rimborso.

