Come vedere la serie di Rai Play "Confusi" in streaming dall'estero

Con l'esplosione delle piattaforme di streaming live e on demand, l'accesso ad alcuni contenuti potrebbe essere ostacolato da restrizioni geografiche applicate a chi tenta di collegarsi dall'estero. È il caso, ad esempio, di Rai Play: brutte notizie quindi per chi vuole vedersi la produzione originale Rai "Confusi". A meno che si decida di optare per un metodo sicuro e legale: NordVPN. Puoi ottenerlo in offerta, scontato fino al 67%.

La soluzione? NordVPN: ecco come fare

Con NordVPN, puoi aggirare facilmente queste restrizioni regionali. Tutto ciò che devi fare è installare NordVPN sul tuo dispositivo e selezionare un server italiano. Una volta connesso, potrai guardare "Confusi" in streaming su RaiPlay live oppure on demand, ovunque tu sia nel mondo. È importante sottolineare che questo è un metodo legale e sicuro.

Diretta da Marco Santoro, "Confusi" è una produzione originale Rai Play del 2023 che segue le vicende di quattro ventenni che si trovano a condividere la stessa casa durante il loro primo anno universitario a Milano. I temi trattano l'ansia, la curiosità e la crescita personale, offrendo uno sguardo coinvolgente sulla giovinezza contemporanea.

Per coloro che desiderano accedere a Rai Play e ad altri contenuti limitati geograficamente, NordVPN offre un'offerta speciale. Scegliendo un piano di 2 anni, potrai ottenere fino al 67% di sconto e ricevere anche 3 mesi gratuiti per un amico. Connetti fino a sei dispositivi per garantirti accesso sicuro e privato a Internet, ovunque tu sia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.