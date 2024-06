Come vedere Spagna-Croazia in streaming dall'estero (Euro 2024)

Sabato 15 giugno, all'Olympiastadion di Berlino, si giocherà il match Spagna-Croazia, valido per la prima giornata della fase a gironi del Gruppo B di Euro 2024. L'incontro sarà trasmesso in diretta TV su Rai 2 e Sky Sport, in streaming su RaiPlay, Sky Go e NOW.

Per chi è all'estero le cose sono un po' diverse. Infatti, a causa del blocco geografico imposto dal provider dei servizi di rete, la visione dei contenuti streaming risulta impossibile. A meno che non ci si affidi a una VPN, l'unico servizio che permette di bypassare il blocco dell'ISP. Tra le migliori VPN si annovera NordVPN, in queste ore in offerta a 3,99 euro al mese per due anni, con sconti fino al 69% e GIGA di dati eSIM gratis.

Euro 2024, Spagna-Croazia: come vederla in streaming dall'estero

Ecco come vedere la partita di Euro 2024 tra Spagna e Croazia all'estero:

Attiva una VPN.

Scarica l'app della VPN scelta.

Effettua l'accesso con le credenziali indicate in fase di registrazione.

Vai alla lista dei server VPN presente nell'app.

Connettiti a un server VPN posizionato in Italia , così da simulare una connessione dal nostro Paese.

, così da simulare una connessione dal nostro Paese. Attendi che la connessione sia attiva: dopo pochi istanti il blocco cadrà in automatico.

Negli ultimi tre anni Spagna e Croazia si sono affrontate in diverse occasioni. Agli ultimi Europei, quelli vinti dall'Italia per intenderci, le due Nazionali hanno dato vita a uno spettacolare ottavo di finale, conclusosi col punteggio finale di 5-3 a favore delle Furie Rosse ai tempi supplementari. La Nazionale iberica ha bissato quel successo anche lo scorso anno nella finale della Nations League, superando Modric e compagni ai calci di rigore col punteggio finale di 5-4. Oggi pomeriggio ci sarà la rivincita croata?

Nell'attesa di scoprirlo, vi confermiamo che NordVPN è la scelta migliore per guardare Spagna-Croazia dall'estero, perché offre una velocità di connessione superiore alla concorrenza ed è tra le VPN più sicure al mondo. In questo momento è in offerta a partire da 3,99 euro al mese per 24 mesi, con garanzia di rimborso di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.