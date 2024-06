Antivirus + VPN con Norton: prezzi a partire da 29,99 euro

L’era digitale odierna ci sta costringendo a proteggerci dalle minacce informatiche usando soluzioni che vanno oltre l’antivirus. Norton, con i suoi bundle 360, offre la combinazione perfetta antivirus + VPN, più altre funzionalità, per consentire a tutti noi di navigare sicuri e in anonimato.

Con il prezzo scontato di 29,99 euro, il pacchetto Standard protegge un solo dispositivo per un anno intero, indifferentemente tra Windows, Mac, Android o iOS/iPadOS. Se vuoi di più, il pacchetto Deluxe, a 34,99 euro, protegge fino a cinque dispositivi. Per i nuclei familiari più numerosi oppure per chi dispone di un bel numero di device, il pacchetto Advanced a 44,99 euro fa al caso tuo, perché protegge fino a 10 dispositivi.

Perché optare per antivirus + VPN di Norton 360

Norton 360 offre anche una serie di servizi extra. Il pacchetto include protezione contro virus, malware, ransomware e tutte quelle minacce informatiche che non mancano di tenerti sveglio la notte. La VPN illimitata, invece, cripta i tuoi dati, dandoti la possibilità di fingerti localizzato in un altro Paese per bypassare le restrizioni geografiche su siti e servizi.

Il tutto è completato dal password manager multi-piattaforma che fa sì che tu possa dimenticare la tua passione per le password “123456”. C’è anche lo spazio cloud fino a 200 GB per il backup dei tuoi preziosi dati.

Riepiloghiamo i prezzi scontati: 29,99 euro per la versione Standard, 34,99 euro per la Deluxe, e 44,99 euro per la Advanced. Se poi dovessi cambiare idea, hai un mese per esercitare il diritto di recesso. Norton ti garantisce il rimborso completo, senza domandarti perché lo stai chiedendo.

Perché quindi perdere tempo a cercare alternative? Con Norton 360 hai tutto quello che serve per sicurezza e navigazione anonima. La tranquillità non ha prezzo, e con antivirus + VPN è garantita.

